指全台最富鄉鎮把錢花光了　彰化大村鄉長選戰打進地檢署拚輸贏

記者唐詠絮／彰化報導

大村鄉前鄉長賴錫卿轉貼臉書「南彰化人大小事」，1名梁姓女網友po文指「數十億的遺產稅早已花光光」，鄉長游盛今天上午偕同妻子(鄉長候選人)許美珍及多名鄉代表，手持標語，前往地檢署按鈴申告「意圖使人不當選」，賴錫卿則反駁，公共事務一切皆可受公評，也將對游盛提告誣告及誹謗。

▲大村鄉長游盛到地檢按鈴申告前鄉長賴錫卿意圖使人不當選。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

▲大村鄉長游盛到地檢按鈴申告。（圖／記者唐詠絮翻攝）

游盛表示，大村鄉公所鄉庫目前盈餘14億餘元，賴錫卿身為公眾人物，也是對手支持者，在未經查證下，以網路社群公開向大眾傳播誤導，「幾十億的遺產稅早已被花得一毛不剩」，已經嚴重影響他本人及其妻子與大村鄉民代表的聲譽及人格地位。

這名梁姓女網友已找不到帳號，社群貼文也刪除，賴錫卿接受電訪時表示，梁女他不認識，但「公共事務一切皆可受公評」，他說「我也是老百姓」，看到臉書在談正新老董遺產稅，才說，大村鄉公所在游盛8年任內，公共造產部分將近30億，算算遺產稅也應該花到快光了，沒想到因此吃上官司，今天被告也感到非常委屈，也將對游盛提出誣告及誹謗告訴。

▲大村鄉長游盛及妻子許美珍到地檢按鈴申告。

大村鄉原本是貧鄉，由於公庫拮据，編列工程都是一個大問題，遑論社會福利措施，正新輪胎創辦人羅結、及妻子羅黃葉相繼去世後，捐贈在地大村鄉公所26億元遺產稅，翻身成為縣內最富有鄉鎮，這幾年除了進行許多地方建設，每年編列生育禮金發放6千元、全鄉民眾各投保50萬保險、重陽節發放65歲以上2,000元、80歲以上3,000元，90歲以上6,000元、百歲人瑞1萬元，自2021年初開始發送鄉民一人2000元的關懷鄉民禮金，人口數逐年攀升。

▲大村鄉庫盈餘尚有14億餘元。