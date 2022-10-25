水門案舌戰　陳時中嗆黃珊珊：辦事順序搞不清「怎麼當首長？」

▲陳時中今天上午前往台灣省城隍廟參香祈福。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

颱風尼莎日前帶來豪雨，百齡橋下停車場數十輛汽車泡水，甚至有民眾被關在水門外，引發輿論譁然。民進黨台北市長候選人陳時中日前拋出不會讓此事重演的主張，遭無黨籍台北市長候選人黃珊珊批評，若是不關水門讓車子淹掉，台北市會變成「水鄉澤國」，對此，陳時中25日說，連辦事情的先後順序都分不清楚，怎麼當首長？他指的是要關水門就必須把關水門前該做的事務做好。

陳時中今天上午前往台灣省城隍廟前受訪說，一個執政的單位，一個首長，連辦事情的先後次序都分不清楚，怎麼當首長？當然是在關水門前就要把關水門前的SOP要做好來啊，對不對？哪裡有說，因為沒有關水門而延遲後面？

陳時中強調，他指的是要關水門就必須把關水門前該做的事務做好，例如風災隔日他到桂林水門去看，里長就跟他說，當天下午4點12分通知關水門，結果車主到了以後，才知道4點水門就已經關了，這樣的作業是不合格的。

此外，媒體關注，昨天媒體公布最新民調，是否有可能出現「棄黃保蔣」的現象？陳時中說，當然任何可能性都會有，他覺得因為大家都有一定的實力，棄保其實相當的困難，不過想要操作的人還是很多，他仍然維持以政策的公布、政策的討論為優先。