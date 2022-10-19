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水門關閉！8人堤外淋雨2小時「受困畫面曝光」　柯文哲鬆口會檢討

記者柯沛辰／綜合報導

世界音樂節原訂在大佳河濱公園舉辦，但受到尼莎颱風外圍環流影響，緊急取消16日的活動。不過，台北市議員黃郁芬爆料，有設備廠商渾然不知水門關閉，約8人受困在堤外，最後淋了2個多小時的雨才等來警消救援。如今救援畫面曝光，台北市長柯文哲坦言會檢討，但也強調當天已提前通知。

世界音樂節原訂舉行3天，但因風雨太大，16日緊急喊卡，不料有廠商人員來不及撤離，被困在大佳河濱公園堤外。承辦單位風潮音樂表示，文化部上午11點通知後，他們12點就發出停辦公告，並動員撤收，在下午4點時已經撤離九成。

不過，現場舞台燈光音響、樂器、發電機、大型冷氣等設備來不及撤出，廠商人員擔心泡水或有漏電危險，所以折返回去撤收，不料下午5點10分要離開時，赫見水門已經關閉，5點20分才收到水門關閉通知，偏偏當晚雨勢最大，8人淋了2小時的雨才等到消防人員來救援，一同涉水從9號水門脫困。

▲▼水門關閉！8人堤外淋雨2小時「受困畫面曝光」　柯文哲鬆口會檢討。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼音樂節廠商8人在消防人員帶領下涉水脫困。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼水門關閉！8人堤外淋雨2小時「受困畫面曝光」　柯文哲鬆口會檢討。（圖／記者黃彥傑翻攝）

市議員黃郁芬批評，市府告訴主辦單位發布陸警才需要撤離，結果水利處沒通知還在堤防外的民眾即將關水門，導致硬體廠商人員被困，甚至被迫找街友詢問如何脫困，「如果是個別民眾該怎麼辦？」、「難道水利處沒任何救援計畫嗎？」、「狂風暴雨中把人關在水門之外，難道就是柯文哲的SOP嗎？」

北市河川管理科科長游良言表示，依照核准函規定，在超大豪雨發布4小時內就必須全部撤離，不可能等待活動廠商設施撤離完才關水門，這樣會造成北市內生命財產威脅，再者核准函上面也明確告知申請人，要隨時留意颱風豪雨的訊息並自行撤離，他們也不會要求廠商必須等水利處通知才能撤離。

▲台北市議員黃郁芬。（圖／記者林敬旻攝）

▲市議員黃郁芬砲轟，「狂風暴雨中把人關在水門之外，難道就是柯文哲的SOP嗎？」（圖／記者林敬旻攝）

對此，柯文哲18日上午出席熊好券2.0記者會時表示，他這兩天分別召開檢討會議，不算台北市水利處在內，台北市停管處就發了2萬多封簡訊，且是從早上9點開始發，「現在就有個問題，我簡訊發給你了，你為什麼沒去做動作？」

針對廠商人員受困一事，柯文哲指出，當天下午3點55分就通知過一次，4點41分又補發一次，其實水利處都有通知，只是有時候被通知的人也不太信邪，不能把所有責任都賴給政府，但有做得不好的地方，北市府可以改進。

▼柯文哲出席熊好券2.0記者會，談到水利處其實都有通知，但北市府做不好的地方可以改進。（圖／記者袁茵攝）

▲▼柯文哲出席熊好券2.0意願登記起跑記者會。（圖／記者袁茵攝）

▼主辦單位風潮音樂聲明。（圖／翻攝自臉書／風潮音樂）

▲▼風潮音樂聲明。（圖／翻攝自臉書／風潮音樂）

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