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柯文哲將與「黑金參選人」同框　引爆民眾黨內不滿黑白配

柯文哲預定20日將與苗栗縣長候選人鍾東錦再度同框，引發民眾黨內反彈，憂心「黑白配」衝擊其他縣市選情。

▲柯文哲預定20日將與苗栗縣長候選人鍾東錦再度同框，引發民眾黨內反彈，憂心「黑白配」衝擊其他縣市選情。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

苗栗縣長選戰，地方實力雄厚的議長鍾東錦脫黨參選後，與國民黨提名的候選人謝福弘形成藍營分裂局面，鍾、謝2人日前傳出皆有意拉攏民眾黨主席柯文哲代表的白色力量。本刊掌握，鍾東錦20日將以市政交流名義參訪北市府的大數據中心，柯文哲預計以市長身份接待與鍾同框，不過消息傳出後，引發反彈，民眾黨內憂心，鍾東錦屢遭對手批評是「黑金」，若柯與鍾合體「黑白配」，不但不符黨一貫價值，負面效應恐外溢其他縣市，衝擊新竹市長候選人高虹安、甚至台北市長候選人黃珊珊的選情。

北市議會人士透露，鍾東錦20日將以議長身份拜訪北市議會，上午先赴北市議會交流，之後一起午宴，下午則安排赴北市府的大數據中心參觀，而北市府目前已排定由柯文哲親自接待，2人屆時可望同框。

民眾黨人士分析，以目前新竹市長選情來說，高虹安很有機會當選，而苗栗縣則由鍾東錦居領先地位，柯文哲與鍾合體，表面上是保持友好關係，實則有濃濃押寶意味，目的是趁藍營分裂之際先在苗栗插旗，若最後高、鍾都當選，等於竹苗都將是柯明年備戰2024總統大位的重要基地。

鍾東錦20日除了拜訪北市議會，下午赴北市府大數據中心將由柯文哲親自接待。（取自鍾東錦臉書）

▲鍾東錦20日除了拜訪北市議會，下午赴北市府大數據中心將由柯文哲親自接待。

事實上，這已非柯、鍾首度合體。鍾東錦8月30日領表登記參選時，他曾「巧遇」柯爸柯承發、柯媽何瑞英；後續，柯文哲9月11日赴苗栗行程時，更二度與鍾東錦同框，鍾還帶著「柯粉」女兒找柯文哲簽名，當時柯受訪儘管未正面表態支持鍾，但卻善意表示：「人家有來爭取我們的支持，我們當然是與人為善，先交往看看！」不過，除了鍾爭取柯文哲支持，國民黨提名的謝福弘9月11日當天同樣也在一場活動與柯同框，謝更當著柯、鍾二人面前喊出：「團結一致『藍白合』 ，不要隨便『黑白配』！」

柯、鍾當時首度合體，時代力量立委邱顯智曾諷刺2人合體是「黑白切」，直批「柯文哲圖的，是鍾東錦的黑色金脈；鍾東錦要的，是柯文哲僅存的白色光環」。不只如此，就連民眾黨內也有不小的反彈聲，不少人直言「這根本不符合本黨價值」，甚至擔心「黑白配」恐外溢、波及其他縣市，讓有機會勝選的高虹安、甚至台北市長候選人黃珊珊都面臨表態的尷尬處境。

柯文哲9月11日當天曾二度與鍾東錦（左二）碰面，如今將再度合體，是否表態挺鍾引發政壇關注。（取自鍾東錦臉書）

▲柯文哲9月11日當天曾二度與鍾東錦（左二）碰面，如今將再度合體，是否表態挺鍾引發政壇關注。

北市府發言人陳智菡接受本刊採訪則回應，鍾東錦赴北市府參觀大數據中心是很單純的市政交流，且不只來市府，也會去北市議會交流，而數位轉型、數據治理，本來就是柯市長任內一直致力推動的目標，其他有心想了解北市治理經驗的縣市首長或政治人物，北市府都很歡迎，外界不需過度解讀。

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