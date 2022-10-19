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「林北又沒怎樣！」他醉後飆警髒話遭壓制　友人竟錄影大笑　

▲▼這款塑料兄弟！他醉後大鬧釣蝦場、怒飆警髒話遭壓制　友人竟錄影大笑　。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲盧男醉後大鬧釣蝦場，還怒飆員警髒話。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名盧姓男子19日凌晨和朋友到釣蝦場喝酒，幾杯黃湯下肚後情緒失控，狂砸店家桌子、酒瓶，警方獲報到場處理，他還怒飆員警髒話，最後被快打警力壓制在地。不過見到兄弟這般下場，一旁的朋友竟還拿起手機錄影，不管他死活。

這起事件發生在19日凌晨3點多，警方獲報，三民區鼎中路一間釣蝦場有酒客鬧事，警方出動快打部隊到場處理，並將滋事的23歲盧姓男子(88年次)、24歲張姓女子及同行友人23歲蔡姓男子帶回派出所了解。

▲▼這款塑料兄弟！他醉後大鬧釣蝦場、怒飆警髒話遭壓制　友人竟錄影大笑　。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲盧男等人今日凌晨於釣蝦場飲酒。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，23歲盧姓男子和友人飲酒狂歡，疑因酒後情緒失控，毀損店家牆壁後，又砸桌子、酒瓶，店家氣炸報警處理。警方到場後，盧男也相當火大，不斷地鬼打牆，對員警大吼：「林北又沒怎樣」，一旁的友人則是拿出手機錄影，也試圖阻止盧男的行為，不過盧男不理會，甚至飆罵員警髒話，而同行的友人見到朋友被壓制在地，竟在旁嘻笑，還拿起手機錄影。

好言相勸不理會，這下因辱罵員警，盧男被強勢警力壓制在地，依刑法妨害公務罪嫌逮捕。店家估算，損壞部分約10萬元，已對盧男、張女提告，訊後警方依毀損、社會秩序維護法68條移送簡易庭裁處。

▲盧男被壓制在地，塑料兄弟拿手機拍他慘樣。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲盧男被壓制在地，塑料兄弟拿手機拍他慘樣。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲盧男被壓制在地，塑料兄弟拿手機拍他慘樣。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲盧男、張女醉後砸包廂。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲盧男、張女醉後砸包廂。（圖／記者許宥孺翻攝）

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