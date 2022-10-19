降雨趨緩！4地仍防噴雨　週四陽光露臉「週末變天雨區曝」

▲今降雨趨緩，部分地區仍會有短暫雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

東北季風持續影響，今最低溫17度出現在宜蘭三星、五結，今雨勢減緩，不過大台北、基隆北海岸、宜蘭以及花東縱谷可能還是有短暫陣雨，天氣風險公司表示，週四和週五水氣將再減少，西半部陽光露臉，溫度回升，週五晚間將再變天，熱帶擾動和東北季風，將有明顯雨勢。

天氣風險公司分析師吳聖宇表示，東北季風帶來較涼空氣影響，今天(19日)清晨北部、東北部普遍出現17到18度低溫，最低溫在宜蘭三星、五結的17.0度，其次包括桃園楊梅17.3度、新北五股17.5度、基隆七堵及台北文山的17.8度等都不到18度，中南部也有部分單點出現較低溫度，各地都感受到這波東北季風帶來的明顯秋涼。

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隨著尼莎颱風的遠離，迎風面雖雨勢減小，卻還是持續陰雨不斷天氣。吳聖宇表示，今天(19日)水氣已經明顯減少，雖然在迎風面的大台北、基隆北海岸、宜蘭以及花東縱谷內可能還是有些短暫陣雨，不過整體降雨量又會比昨天更少，降雨型態也從持續不停的陰雨綿綿轉變為一陣一陣的小雨或飄雨。

在東北季風仍偏強情況下，氣象局持續針對西半部沿海還有台東沿岸、恆春半島、離島地區發布強風特報，陣風甚至可以到10級以上。

▲迎風面今仍有降雨。（圖／氣象局）

溫度部分，吳聖宇表示，今晚到明天(20日)清晨在北部、東北部地區的低溫仍只有18到20度間，中南部以及花東縱谷內空曠地區如果有輻射冷卻作用配合，也會有局部較低的溫度，中南部日夜溫差頗大。

明天週四(20日)到後天週五(21日)白天水氣會再減少，東北季風強度減弱，風向漸轉為東北東風到偏東風，東半部地區包括大台北東側、宜蘭、花蓮、台東一帶仍可能有局部短暫陣雨，西半部地區則是多雲或晴的天氣。明後天各地白天高溫逐漸上升，北部、東北部回升的幅度比較明顯。

吳聖宇說，下一次天氣變化要等到週五晚間，隨另一個熱帶擾動逐漸接近呂宋島到巴士海峽，偏東風進來水氣又會開始增多，到時候東半部迎風面地區降雨又會開始增多，甚至到了週末期間(22-23日)下雨區域會逐漸擴展到北部的桃竹苗以及中南部山區一帶。

吳聖宇提醒，週六(22日)晚間到週日(23日)下一波東北季風又再度增強，配合水氣偏多的環境，不排除在宜蘭、花蓮以及北部山區一帶又會有比較明顯的雨勢出現機會，影響的程度雖然還有待觀察，但週末期間有安排活動民眾要多加注意，中南部平地還是比較不受到影響，建議可以往中南部走，受到天氣干擾的可能性會小得多。

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