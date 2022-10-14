竹市攜手台灣應材　力推「策展人培力計畫」

▲王言然的「再登大雅之堂」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市文化基金會與台灣應用材料公司共同推動「策展人培力計畫」，首屆獲選提案《祝您健康快樂》，由策展人陳玟君、林恩崙、洪培馨規劃7位藝術家作品與5件文化局典藏品，於新竹市美術館開展。陳章賢代理市長表示，本次展覽作品類別多元、呼應後疫情時代新生活樣貌，即日起至11月27日展出，歡迎民眾踴躍觀展。

代理市長陳章賢表示，今年「策展人培力計畫」獲選團隊經歷策展工作坊及兩次評審機制，策展主題清楚回應美術館年度議題「生存信仰」，獲得評審青睞。他更感謝台灣應材對本計畫的支持，透過本展可以看見新銳策展人對當代議題的獨特觀點，以信仰、治理與新生活等不同軸線，引領觀者思考政治、生活及信仰的可能關係，為竹市帶來嶄新多元的文化展現。

「在近幾年疫情的嚴峻考驗下，大家都辛苦了！」陳章賢代理市長說道，策展主題「祝您健康快樂」，這句話對於身處疫情世代的人們感觸深刻，藝術家將疫情為主題，把日常生活中面對疫情的心境，透過藝術方式呈現於大眾眼中，並產生共鳴。他說，本次策展藝術家有相當多90年代的年輕人，其中還有金曲獎最佳裝幀設計獎得主，可謂新竹市的藝術人才輩出，盼在大家的努力之下，讓新竹市的藝術文化更加蓬勃發展！

台灣應用材料公司幕僚長陸藍珠表示，台灣應材20年來透過多項文藝活動，支持在地文化與藝術發展，如藝術公益活動「台灣應用材料文藝季」是新竹第一個以文藝季為名，舉辦長達20年的藝術講座。她說，今年台灣應材以贊助方角色提供新銳策展人機會，盼藉公私協力建構更完整的策展平台與環境，歡迎民眾走進美術館，一同領略策展團隊的創造力與策展人培力豐碩的成果。

策展人陳玟君表示，「祝您健康快樂」為醫囑叮嚀早日康復的常見印刷字樣，在面臨天災、疾病的困境下，展覽以祝福語言隱含的雙面性，隱喻藝術於生活中所創造出的想像與間隙。她說，本展邀請7位藝術家參展，其中劉文琪曾獲「桃源創作獎首獎」，陳念瑩以專輯「不是路」獲得金曲獎最佳裝幀設計獎，王言然曾獲「新板藝廊-新秀展演計畫」並入圍台灣當代一年展評審團獎、國際陶藝雙年展等。

文化局代理局長李欣耀指出，藝術家鄭伊婷的作品《ALONE》，以虛擬實境，將疫情時代因隔離產生時間的模糊性與心裡無解的心境，透過沈浸式空間展出。藝術家陳念瑩除了展出《勤洗手》等繪畫、雕塑作品，也為本展設計主視覺，為一大亮點。本展委託「茶水間國際養生會館」印刷服務，重新轉譯日治時期文獻「南無警察大菩薩」於展場牆面上。藝術家林恩崙裝置、雕塑作品《快樂崇拜》從疫情期間的產物與公共空間的物件發想，企圖在公共與私密、治理與信念之間，呈現一種信仰的形式。

文化局表示，藝術家陳亮璇&致穎單頻道短片作品《手勢II：手勢》，記錄因疫情而起的9種手部動作；雙頻道影像《手勢II：漫談》訪問精通道法的大法師林清隆道長，與善於繪製符籙的三龍法師，帶領觀者理解道術與當代人類生活的關聯性。劉文琪的錄像作品《ㄟ！等等約哪？》，呈現疫情期間身處不同國家，面對相異的社會政治情境，所產生的各自想像。王言然的《再登大雅之堂》以習以為常的陶瓷衛生物件，反諷文明的制約。

此外，本次展出的典藏品分別為藝術家何德來《心》及《地藏菩薩》、藝術家張美筠《引導羅德避災》、藝術家楊銀釵《城隍廟》及藝術家鄭世璠《基督教會》等五件作品，含括在地廟宇、教堂與聖經故事等題材，凸顯宗教帶給人的精神寄託，及個人對生命及藝術的反思。

文化局補充，本次展出作品類別包含平面繪畫、刺繡、陶瓷雕塑、錄像裝置、複合媒材、絹印、版畫及XR裝置等，另運用檔案櫃呈現文獻及策展的思辨過程，帶出不同時代的觀點，與觀者共同展望疫後新生活；本展為免費入場，展出期間另舉辦多項活動，更多展覽內容請至新竹市美術館(https://goo.gl/ZdtXtm)粉絲專頁查詢，或洽1999市民服務專線或撥打03-5332841文化局專線。