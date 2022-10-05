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竹市演武場「鑿花，木匠的細作」開展　認識竹塹工藝歷史

▲「鑿花，木匠的細作」即日起於新竹少年刑務所演武場展出。（圖／新竹市政府提供）

▲「鑿花，木匠的細作」即日起於新竹少年刑務所演武場展出。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

「鑿花，木匠的細作」即日起於新竹少年刑務所演武場展出，新竹市代理市長陳章賢表示，本次策展概念為「生存信仰」，從廟宇的木作發想策畫「鑿花，木匠的細作」特展，展出新竹特殊時空背景下的鑿花產物、故事，以及鑿花匠師的專業態度與生命經驗，歡迎國人前來參觀，體會鑿花工藝的宏偉與精妙。

陳章賢指出，「新竹少年刑務所」是目前全臺保存最完整的監獄系統，包含刑務所、獄官宿舍、演武場皆被保留，前市長林智堅任內為讓閒置的市定古蹟「新竹少年刑務所演武場」活化，積極向中央爭取經費，共投入2,840萬元進行修繕，並於去年11月11日以「藝文空間」的嶄新樣貌正式開館營運。

文化局邱淑芳秘書表示，「鑿花，木匠的細作」特展包含木雕、螺鈿工藝及鑿花技術三項新竹市文化資產，除了展出「蔡楊吉」、「楊鑑枝」鑿花匠師的木藝作品外，亦展出了「張茂森」匠師近年所製作的「掐絲螺鈿木盒」，展現匠師寶刀未老的精湛手藝，讓觀者在近距離欣賞工藝作品之美的同時，認識新竹輝煌的工藝史，了解產業變遷的脈絡。

文化局表示，為發揮新竹少年刑務所演武場的空間特色，鼓勵民眾蹲、坐在地板上，以身體為尺，體驗空間與工藝品的尺度，並設置榻榻米閱讀區，讓觀者可以細細品味展場的空間美感。除了空間設計別出心裁之外，體驗活動也配合特展主題，邀請專業匠師規劃寓教於樂的課程，另規劃志工導覽，讓工藝走進民眾日常。

文化局補充，第一檔特展「鑿花，木匠的細作」即日起於新竹少年刑務所演演武場展出，展期至明年1月1日；第二檔特展「燈，信仰的指引」於明年春節前接續展出；第三檔特展「金繼的繕與美」將於明年中旬壓軸登場，喜好工藝的民眾千萬不要錯過。

文化局表示，新竹少年刑務所演武場開放時間為週二至週日，上午9時至下午5時，免費入館，歡迎民眾踴躍參觀。相關訊息請至文化局官（https://culture.hccg.gov.tw）查詢，洽詢專線03-5425079，或撥打1999為民服務專線。

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