大新竹傑出演藝團隊聯合展演9／23登場　以「演」會友

▲新竹交響管樂團資料照。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府與新竹縣政府文化局攜手，9月23日將在新竹市文化局演藝廳共同辦理「傑出演藝團隊聯合展演交流會」，邀請新竹交響管樂團、沂風室內合唱團、欣蕾舞蹈團、好玩的劇團、竹塹築夢歌劇團及巴雀藝術等12組傑出演藝團隊，帶來舞蹈、戲劇、音樂精彩演出。新竹市代理市長陳章賢大力邀請各縣市藝文先進、夥伴一同參與觀摩交流，齊聚竹市演藝廳以「演」會友，報名網址(https://reurl.cc/5pKmMn)。

陳章賢表示，市府團隊長年致力耕耘藝文環境，不只將設計力導入公共建設，還把藝術種植在市民心裡，傑出演藝團隊是地方表演藝術的重要種子，新竹縣市二度辦理傑出演藝團隊聯合展演交流會，提供演出平台讓團隊發表實驗想法，也讓藝文活動在地方持續扎根，為擴大交流觀摩效益，歡迎各界踴躍參與。

文化局代理局長李欣耀表示，今年新竹縣市獲選的9大傑出演藝團隊，將帶來舞蹈、戲劇、音樂等各式演出外，新竹市共入選5團，包含新竹交響管樂團、沂風室內合唱團、新竹市欣蕾舞蹈團、好玩的劇團、竹塹築夢歌劇團等，其中竹塹築夢歌劇團更是首度躋身新竹市傑團行列。

此外，今年更邀請新雙東聯盟（新竹縣市、屏東縣及臺東縣）推派「巴雀藝術」、「舞夢砂城東方舞藝術饗宴」、「上西園掌中劇團」等優質團隊前來竹市共襄盛舉，期待各團在展演交流平台上發揮有趣、好玩的作品。

文化局說明，演出團隊有新竹交響管樂團、沂風室內合唱團、揚音樂集、銅好重奏團BRASSMEN、新竹直笛合奏團、巴雀藝術等六大音樂團隊；新竹市欣蕾舞蹈團、艸雨田舞蹈劇場、舞夢砂城國際藝術舞團等三大舞蹈團隊；竹塹築夢歌劇團、上西園掌中劇團兩大傳統戲曲團隊和好玩的劇團。

文化局指出，「新竹交響管樂團」邀請長期關注流浪動物議題的畫家王家祥，以流浪動物為主題譜寫音樂作品，喚醒大眾對流浪動物的關懷；「沂風室內合唱團」將演唱《那天一個衝動我加入合唱團》，以歌聲紀錄在疫情下仍然停團不停學的堅持，唱出對合唱音樂的熱忱與凝聚力。

另，「好玩的劇團」和「新竹市欣蕾舞蹈團」將帶來《蟲蟲特攻隊》和《綠映》作品，傳遞長期在地扎根的豐碩成果；「竹塹築夢歌劇團」則帶來精緻《西湖借傘》片段，在聯合展演平台粉墨登場。

本次聯合展演交流會訂於111年9月23日下午2時於新竹市文化局演藝廳辦理，誠摯歡迎各縣市相關局處、表演團隊、有意申請或曾申請傑團之藝文先進、夥伴踴躍參與，蒞臨指教。如有意願參與者，請至(https://reurl.cc/5pKmMn)線上報名，相關資訊可至「風城演藝」粉專查詢或撥打03-5420121新竹市文化局表演藝術科洽詢。