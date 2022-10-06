　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「2022新竹美展」　得獎作品即日起新竹市、縣同步展出

▲新竹縣市文化局代表與6位竹塹獎得主合影。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹縣市文化局代表與6位竹塹獎得主合影。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

由新竹市政府攜手新竹縣政府共同主辦的「2022新竹美展」得獎作品展，即日起於新竹241藝術空間、新竹縣政府文化局美術館同步展出。本屆包含西方媒材、影像暨數位內容科技媒體、立體暨造形藝術、東方媒材、書法篆刻、工藝設計等六大類，共計287件作品參賽，其中134件脫穎而出。頒獎典禮訂於10月8日上午10時，在新竹市文化局演藝廳二樓音樂廳舉行，歡迎喜愛藝文的民眾踴躍參與。

新竹市代理市長陳章賢表示，市府團隊透過優質美學設計管控、創新文化推 動及美學教育推廣等策略，在城市撒下美學種籽。「新竹美展」為新竹縣、市合辦的在地指標性競賽美展，每年吸引來自各領域、不同年齡層的藝術創作者參與，持續帶動大新竹地區創作風氣。本屆新竹美展首度跳脫傳統媒材框架，透過徵件型態的轉變鼓勵跨域創作，為在地藝術創作者拓展新的視野。

新竹縣長楊文科表示，自2020年以來，臺灣面臨Covid-19肆虐至今，各行各業皆受到一定程度之影響。惟在疫情衝擊下，新竹縣、市政府仍持續推動文化藝術發展，提供藝術創作者作品發表的藝術平台，期待美學的種子發芽茁壯，藉此鼓勵藝術愛好者從事創作並自由思考，以視覺藝術向大眾傳達他們的創作成果與理念。

新竹市文化局邱淑芳秘書出席記者會時表示，新竹美展在地方政府及藝術家們的齊力推動下，充分整合大新竹地區文化藝術資源，積蓄了豐沛的藝術活力與創作能量。本屆參賽作品可以感受到新竹美展的創新與蛻變，創作中跨媒材的運用有更多新的嘗試。另外，在後疫情時代環境的影響下，也觸發藝術創作者對社會議題的關切。

新竹縣政府文化局長李安妤出席記者會時表示，一個城市之所以偉大，藝術與文化是重要的靈魂與支柱，新竹美展競賽及展覽活動主要倡導新竹縣、市藝文風氣，鼓勵藝術工作者從事研究與創作，期望透過良性競爭的創作舞台發掘新秀，落實藝術生根的精神。特別感謝藝壇中前輩大師范天送、鄭世璠、陳在南、呂玉慶、鄧南光，其家屬以大師之名設立了「西方媒材類」、「東方媒材類」、「影像暨數位內容科技媒體類」等三類紀念獎，延續大師薪火，並提攜後進。

本年度六大類竹塹獎得主分別為：西方媒材類-陳俐菁小姐；影像暨數位內容科技媒體類-劉月梅女士；立體暨造形藝術類-鄭銘梵先生；東方媒材類-劉裳霓小姐；書法篆刻類-葉修宏先生；工藝設計類-林靖軒先生。

於新竹市展出之西方媒材類竹塹獎得主陳俐菁同學，就讀於玄奘大學藝創系，以作品「Anti Gravity I」重新建構出對當代植物繪畫的新視角，跳脫傳統描摹方式，從眾多作品中脫穎而出；影像暨數位內容科技媒體類竹塹獎得主劉月梅女士，則以黑白攝影作品「世紀浩劫」從微觀到宏觀的觀看角度，表達對疫情的關切，獲得評審青睞；而立體暨造形藝術類竹塹獎得主鄭銘梵先生的作品「流光之隙8號」，結合異材質創作，精準掌握媒材的特性，使作品同時展現出金屬的剛性與玻璃的軟性。

於新竹縣展出之東方媒材類竹塹獎得主劉裳霓小姐，今年於東海大學美術學系研究所畢業，得獎作品「絆」，描繪女性深層潛意識之隱喻，各種材質與空間輕重對比交織共構，獲得委員一致青睞。書法篆刻類竹塹獎得主葉修宏先生，得獎作品「劉長卿五言絕句二首」，字體姿態多變、疏密有致；工藝設計類竹塹獎得主林靖軒先生，目前正攻讀國立清華大學藝術與設計學系研究所，本屆首次角逐工藝設計類獎項，即拔得頭籌，表現亮眼，實力不容小覷。

本屆西方媒材、影像暨數位內容科技媒體、立體暨造形藝術等三類於新竹241藝術空間展出，東方媒材、書法篆刻、工藝設計等三類於新竹縣政府文化局美術館展出，另邀請本屆美展各類評審委員及前三屆首獎得主提供作品展出，增添展場風華，歡迎各界同好蒞臨觀賞。

「2022新竹美展」得獎作品展即日起開展，展期至111年10月23日。更多活動詳情請至新竹市文化局網站(https://culture.hccg.gov.tw/)、新竹縣政府文化局局網站(https://www.hchcc.gov.tw/)查詢，洽詢專線03-5337945或撥打1999為民服務專線。

►寵物用「蝸牛飲水機」特價499元！大容量裝水、食品級材質，主子奴才都滿意

ET快訊
賈永婕震怒「登山女神當小三」　聽完她一通電話爆哭
「被打到認不出」23歲兒慘死 　母淚求重判：希望他們都死
民進黨年底拿7縣市？　沈富雄打臉蔡阿嘎：有3個可能會輸
蕾菈水中全裸！　「超兇渾圓球體」看光
三重警打錯人還提告！無辜男今領通知書　新北警局長：我會負責
甄珍母子赴北京失聯1個多月　友急喊：打了上千通電話

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東縣消防局提醒電器使用「五不一沒有」　讓您居家保平安

汽、機車改裝噪音擾人　潮州聯合稽查告發5件違規

「2022新竹美展」　得獎作品即日起新竹市、縣同步展出

台東縣實施爆竹煙火管制時間　違者最高可罰3萬元

東港救護義消帶領醫療隨香客　連4天守護東港蝦米媽遶境

屏東監理站啟動國慶連假客運安全查核　民眾出遊好心安

遠眺海線平原風車水道美景　雲林長庚住宿長照機構正式啟用

推動台東縣智慧城市　綠島高精度圖資暨3D實景建模成果今發表

2022國際自由車環台公路大賽屏東縣站開幕　全世界行銷台灣

破電纜線失竊破案！　台南區處頒發獎金感謝歸仁分局

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

救援隊用浪浪示範CPR 最萌安妮乖巧翻肚躺地

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

余祥銓「模仿動物」逗樂余苑綺兒女　曝姊弟個性差異…網讚：最好舅舅

浩子應徵《營業中》工讀生網笑瘋　一臉正經「月薪開4萬5」要哭了

他買飲料驚見蓋子瑕疵...　厭世猛戳！吸管：我就承擔

魏如萱離婚了！4年婚姻「好聚好散」　和隆宸翰「已辦妥相關手續」

開槍畫面曝！建設公司老闆遭近距離轟3槍　妻背包狂揮打跑槍手

台東縣消防局提醒電器使用「五不一沒有」　讓您居家保平安

汽、機車改裝噪音擾人　潮州聯合稽查告發5件違規

「2022新竹美展」　得獎作品即日起新竹市、縣同步展出

台東縣實施爆竹煙火管制時間　違者最高可罰3萬元

東港救護義消帶領醫療隨香客　連4天守護東港蝦米媽遶境

屏東監理站啟動國慶連假客運安全查核　民眾出遊好心安

遠眺海線平原風車水道美景　雲林長庚住宿長照機構正式啟用

推動台東縣智慧城市　綠島高精度圖資暨3D實景建模成果今發表

2022國際自由車環台公路大賽屏東縣站開幕　全世界行銷台灣

破電纜線失竊破案！　台南區處頒發獎金感謝歸仁分局

是否將邀站台？　陳時中曝與姚文智好交情：自然就好了

12天射6次飛彈！日本譴責北韓挑釁　岸田文雄怒批「無法容忍」

台東縣消防局提醒電器使用「五不一沒有」　讓您居家保平安

瓦城第三季營收年增逾47%　集團雙位數展店目標年底可望達陣

直擊！台南有最新10米高「巨型米奇米妮」　迪士尼控國慶連假就衝

林美秀開金嗓太震撼！　動力火車傻眼：要報金曲獎...玖壹壹答應寫歌

墾丁觀海樓新裝10／15啟用　屋頂音樂會一起賞鷹開「森」玩

阿嬤接孫子放學突然失蹤　發現被「5隻鬥牛犬」集體暴咬陳屍家中

深夜曬美食「不到半小時被送醫院」！　黃曉明突發2病：人不能太放縱

更生送暖愛在貓纜 幸運草市集活動

極限挑戰？大膽蚊子「遊走鋼索」　下秒掉進電蚊拍...網：自投羅網

地方熱門新聞

中友業者澄清：僅平衡鍊斷裂落下

嘉義街頭出現「單人座」迷你電動車

台南狼師猥褻女童　校方竟延誤通報

2022桃園鮮奶節　10/8日起楊梅區登場

台中食品大廠遭爆賣過期冷凍食品

台南市副議長林炳利告別式

德國國會友台小組參訪台南

新北運動經費「六都之末」　市府回應了

盧秀燕參加台中市潭雅神工業廠商協進會晚會：感謝共同努力拚經濟

台南刑大跟風飆創意

2022桃園眷村文化節　10/7至 16日展開　

傳台南文旦滯消　農友表示並無此事

彰化吉祥物命名投票開跑...網友又歪樓　

台南工作好找APP下載將破12萬辦線上抽獎

更多熱門

相關新聞

「鑿花，木匠的細作」開展

「鑿花，木匠的細作」開展

「鑿花，木匠的細作」即日起於新竹少年刑務所演武場展出，新竹市代理市長陳章賢表示，本次策展概念為「生存信仰」，從廟宇的木作發想策畫「鑿花，木匠的細作」特展，展出新竹特殊時空背景下的鑿花產物、故事，以及鑿花匠師的專業態度與生命經驗，歡迎國人前來參觀，體會鑿花工藝的宏偉與精妙。

新竹州圖書館特展　管－From Here To Anywhere

新竹州圖書館特展　管－From Here To Anywhere

新竹玻藝節響應全國古蹟日

新竹玻藝節響應全國古蹟日

大新竹傑出演藝團隊聯合展演9/23登場

大新竹傑出演藝團隊聯合展演9/23登場

2022新竹市玻璃設計藝術節

2022新竹市玻璃設計藝術節

關鍵字：

新竹市文化局

讀者迴響

熱門新聞

他球場求婚！長髮妹見「超大戒指」飆粗口賞巴掌

《原子少年》小孩「亂性網美不戴套」！前輩連開6砲

兒外出19年沒消息竟是「躺在後院」

孫生女友夜店曖昧人夫…遭正宮踢爆「是事實」

28歲男「每天1杯牛奶」卻得肝癌！醫師一問大罵

女大生遭撿屍　警衝PaPa救人來不及了

吳亞馨登記結婚！轉行從商甜嫁圈外男友

墨西哥鎮長遇襲亡　市政廳遭血洗18死「滿地屍體」

新婚5天！夫妻吞整罐壯陽藥陳屍酒店

「寒露」來了！命理師：4生肖財運、桃花旺爆

信義區夜店門口「捕獲野生蔡依林」！超狂打扮曝

普悠瑪延誤發車撞到人！司機目擊「男站鐵軌旁」

路邊攤下見稚童小房間！網：另一種幸福

莉婭卸貨倒數「9個月巨肚曝光」

鴻海再拋「Model B電動休旅車」

更多

最夯影音

更多
原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵
「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

救援隊用浪浪示範CPR 最萌安妮乖巧翻肚躺地

救援隊用浪浪示範CPR 最萌安妮乖巧翻肚躺地

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面