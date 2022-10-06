「2022新竹美展」　得獎作品即日起新竹市、縣同步展出

▲新竹縣市文化局代表與6位竹塹獎得主合影。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

由新竹市政府攜手新竹縣政府共同主辦的「2022新竹美展」得獎作品展，即日起於新竹241藝術空間、新竹縣政府文化局美術館同步展出。本屆包含西方媒材、影像暨數位內容科技媒體、立體暨造形藝術、東方媒材、書法篆刻、工藝設計等六大類，共計287件作品參賽，其中134件脫穎而出。頒獎典禮訂於10月8日上午10時，在新竹市文化局演藝廳二樓音樂廳舉行，歡迎喜愛藝文的民眾踴躍參與。

新竹市代理市長陳章賢表示，市府團隊透過優質美學設計管控、創新文化推 動及美學教育推廣等策略，在城市撒下美學種籽。「新竹美展」為新竹縣、市合辦的在地指標性競賽美展，每年吸引來自各領域、不同年齡層的藝術創作者參與，持續帶動大新竹地區創作風氣。本屆新竹美展首度跳脫傳統媒材框架，透過徵件型態的轉變鼓勵跨域創作，為在地藝術創作者拓展新的視野。

新竹縣長楊文科表示，自2020年以來，臺灣面臨Covid-19肆虐至今，各行各業皆受到一定程度之影響。惟在疫情衝擊下，新竹縣、市政府仍持續推動文化藝術發展，提供藝術創作者作品發表的藝術平台，期待美學的種子發芽茁壯，藉此鼓勵藝術愛好者從事創作並自由思考，以視覺藝術向大眾傳達他們的創作成果與理念。

新竹市文化局邱淑芳秘書出席記者會時表示，新竹美展在地方政府及藝術家們的齊力推動下，充分整合大新竹地區文化藝術資源，積蓄了豐沛的藝術活力與創作能量。本屆參賽作品可以感受到新竹美展的創新與蛻變，創作中跨媒材的運用有更多新的嘗試。另外，在後疫情時代環境的影響下，也觸發藝術創作者對社會議題的關切。

新竹縣政府文化局長李安妤出席記者會時表示，一個城市之所以偉大，藝術與文化是重要的靈魂與支柱，新竹美展競賽及展覽活動主要倡導新竹縣、市藝文風氣，鼓勵藝術工作者從事研究與創作，期望透過良性競爭的創作舞台發掘新秀，落實藝術生根的精神。特別感謝藝壇中前輩大師范天送、鄭世璠、陳在南、呂玉慶、鄧南光，其家屬以大師之名設立了「西方媒材類」、「東方媒材類」、「影像暨數位內容科技媒體類」等三類紀念獎，延續大師薪火，並提攜後進。

本年度六大類竹塹獎得主分別為：西方媒材類-陳俐菁小姐；影像暨數位內容科技媒體類-劉月梅女士；立體暨造形藝術類-鄭銘梵先生；東方媒材類-劉裳霓小姐；書法篆刻類-葉修宏先生；工藝設計類-林靖軒先生。

於新竹市展出之西方媒材類竹塹獎得主陳俐菁同學，就讀於玄奘大學藝創系，以作品「Anti Gravity I」重新建構出對當代植物繪畫的新視角，跳脫傳統描摹方式，從眾多作品中脫穎而出；影像暨數位內容科技媒體類竹塹獎得主劉月梅女士，則以黑白攝影作品「世紀浩劫」從微觀到宏觀的觀看角度，表達對疫情的關切，獲得評審青睞；而立體暨造形藝術類竹塹獎得主鄭銘梵先生的作品「流光之隙8號」，結合異材質創作，精準掌握媒材的特性，使作品同時展現出金屬的剛性與玻璃的軟性。

於新竹縣展出之東方媒材類竹塹獎得主劉裳霓小姐，今年於東海大學美術學系研究所畢業，得獎作品「絆」，描繪女性深層潛意識之隱喻，各種材質與空間輕重對比交織共構，獲得委員一致青睞。書法篆刻類竹塹獎得主葉修宏先生，得獎作品「劉長卿五言絕句二首」，字體姿態多變、疏密有致；工藝設計類竹塹獎得主林靖軒先生，目前正攻讀國立清華大學藝術與設計學系研究所，本屆首次角逐工藝設計類獎項，即拔得頭籌，表現亮眼，實力不容小覷。

本屆西方媒材、影像暨數位內容科技媒體、立體暨造形藝術等三類於新竹241藝術空間展出，東方媒材、書法篆刻、工藝設計等三類於新竹縣政府文化局美術館展出，另邀請本屆美展各類評審委員及前三屆首獎得主提供作品展出，增添展場風華，歡迎各界同好蒞臨觀賞。

「2022新竹美展」得獎作品展即日起開展，展期至111年10月23日。更多活動詳情請至新竹市文化局網站(https://culture.hccg.gov.tw/)、新竹縣政府文化局局網站(https://www.hchcc.gov.tw/)查詢，洽詢專線03-5337945或撥打1999為民服務專線。