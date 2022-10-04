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新竹州圖書館特展 「管－From Here To Anywhere」

▲即日起書展以「少女」為題，並於10月22日、23日舉辦主題講座與市集。（圖／新竹市政府政供）

▲即日起書展以「少女」為題，並於10月22日、23日舉辦主題講座與市集。（圖／新竹市政府政供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

「管－From Here To Anywhere」選書暨選物特展現正於新竹州圖書館展出中，展期至10月30日止。開展迄今已陸續推出「冒險」及「奇談」主題書展，廣獲各界好評。即日起書展以「少女」為題，並於10月22日、23日舉辦主題講座與市集。新竹市代理市長陳章賢表示，敬請把握最後一個月的展期，來近百歲古蹟尋找少女心，盡情享受閱讀樂趣。

陳章賢表示，特展10月份「少女」主題以「做夢、成長」規劃相關書籍，任何性別、身份與年紀，每個人內心都有少女的一部分，都能在閱讀中找到曾經流淚、歡笑的自己。展出書籍包含繪本、小說、散文等多種類型，以細膩的女性視角呈現成長過程的酸甜苦辣。

他提到，展出書籍包含《奧莉薇不想當公主》、《女生徒：太宰治最爛漫的青春獨語【溫柔典藏版】》、《彼岸花盛開之島》、《美國女孩》及《少女的祈禱》等，另外還有介紹出生於新竹、「台展三少年」之一的畫家陳進女士的繪本和書籍，展現女性豐富的生命面向。

新竹市代理局長李欣耀表示，策展團隊精心將新竹州圖書館傳遞知識的功能，具體化為展場中鮮明的螢光黃「管」，並陳列一本本包覆書衣的主題書本，鼓勵民眾不受書名、書封的影響隨機取閱，開啟無窮的閱讀樂趣。

他說，尚未來訪的民眾們，10月30日前歡迎來閱讀「少女」主題書籍，並到「專屬對話」展區，用聽覺方式閱讀《花婆婆》與《奧莉薇不想當公主》，藉由說故事的聲音療癒成長中的酸甜苦辣，在享受閱讀的靜謐時刻中，找到自己溫柔又堅韌的少女心。

文化局提到，特展即將進入尾聲，最後一場次的「少女」主題講座和假日生活市集，將於10月22日、23日下午2時舉辦，另有「城市圖書館」市集攤位，歡迎民眾攜帶二手書籍到現場交換，與更多人分享閱讀的樂趣。

文化局補充，本展另舉辦社群抽獎活動，10月12日前按讚抽獎活動貼文(https://reurl.cc/zNG2be)、按讚或追蹤新竹市文化局臉書粉絲專頁、留言觀展心得並@一位好友，即有機會獲得《從前從前火車來到小島》、《最美的風景》繪本，以及曾為州圖展場藝術作品的手工裝幀畫冊。

本展為免費入場，週二至週日上午10時至下午5時開放，週一休館。更多詳情請上新竹市文化局官方網站(https://culture.hccg.gov.tw/)查詢，或臉書搜尋新竹市文化局、撥打03-5337980或洽1999為民服務專線。

「管－From Here To Anywhere」選書暨選物特展(免費入場)
展覽地點｜新竹州圖書館（新竹市文化街 8 號）
展出期間｜即日起至2022 / 10 / 30（日）
開放時間｜10 : 00至17 : 00（週二至週日開放，週一休館）
主題書展｜「少女」2022/10/4 (二) 至2022/10/30 (日)

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