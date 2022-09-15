新竹玻藝節響應全國古蹟日　17、18日免費參觀

▲「2022新竹市玻璃設計藝術節」9月18日邀請知名音樂人李英宏擔任DJ。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

「2022新竹市玻璃設計藝術節」即日起至9月25日於新竹公園盛大展出，新竹市代理市長陳章賢今(15)日表示，為響應「全國古蹟日」，玻藝節於本周末9月17、18日二日免門票，歡迎全國民眾免費觀展。他說，本周末活動相當精采，除了「透明大百科」、「透明博物館」雙展館精彩作品，還有超過40攤的｢透明市集」，更邀請廣受年輕人喜愛的音樂人李英宏、雷擎擔任DJ，帶來「透明迪斯可」戶外音樂饗宴。

陳章賢指出，今年玻璃設計藝術節內容豐富、廣受各界好評，中秋假期至今已吸引逾2萬人次觀展。市府也將於本周末（9月17日、18日）響應2022年全國古蹟日，限時兩日免票參觀，歡迎全國民眾利用周末前來看展，並欣賞玻璃工藝博物館（歷史建築自治會館）的建築之美。

文化局代理局長李欣耀表示，今年玻藝節特別結合環保議題舉辦「透明市集」，以玻璃為核心，集結工藝、設計、美食等品牌，導入善待環境的理念，鼓勵民眾隨身攜帶環保餐具，減少使用一次性餐具，民眾可於現場租用玻璃器皿，減少對環境的資源耗損。現場另有限定發行的「玻璃幣」，可依每個攤位規則兌換使用，民眾可以參與遊戲、兌換贈品、獲得優惠等，期盼透過此次透明市集，與民眾一起實踐永續發展目標。

文化局表示，本週末「透明迪斯可」DJ Show邀請到知名音樂人李英宏、雷擎擔任DJ，播放一系列「透明系playlist」音樂，歡迎國人親自來體驗，聽著風鈴的聲音、舒服的音樂、品嘗透明餐點、參與透明市集遊戲，享受著凝聚玻璃、透明、自然的美好週末。

文化局補充，9月17日至18日、9月24日至25日皆有工藝、生活、飲食等多樣化攤商進駐透明市集，包括在地品牌：春室、或者OR、台灣工藝之家玲瓏窰玻璃、墨咖啡、mano mano、山田麻糬製造所；另也有多家文創品牌：Island Soapworks島女製皂、嬤嬤 murmur、獨樹依織 Unique Tapa、kurimuto陶的纖維式 Fiber ceramic及植徑Dr.Plantasia參與；還有2017WBrC世界沖煮大賽冠軍王策自創品牌VWI by CHADWANG，以及臺虎精釀Taihu Brewing推出限定啤酒。

文化局也提醒民眾，配合中央防疫政策，請民眾多多利用大眾交通工具，入場民眾請配合酒精手部消毒，量額溫、全程配戴口罩等防疫規範。相關資訊請至新竹市文化局粉絲專頁 (https://reurl.cc/W1d3xZ) 、新竹市文化局官網 (https://culture.hccg.gov.tw) 查詢，或撥打玻璃工藝博物館03-5626091及1999市民服務專線。