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史書華列10點嗆網軍「雜魚就是雜魚」！林士峰：放大特例詭辯

▲▼盾牌牙醫史書華。（圖／翻攝盾牌牙醫史書華）

▲史書華列10點回嗆網軍「雜魚就是雜魚」。（圖／翻攝臉書／盾牌牙醫史書華）

記者柯振中／綜合報導

「盾牌牙醫」史書華持續攻擊民眾黨新竹市長參選人高虹安，因而受到PTT網友攻擊，診所也被大量1星負評灌爆，他本人也為此出面，透過10點澄清，同時嗆聲「雜魚就是雜魚，來再多都一樣」。對此，藥師林士峰則提出質疑，嗆聲這種說法「明顯是詭辯」，指稱對方放大特例，來掩蓋普遍爛的現象。

史書華表示，網路社群的PTT、爆系社團及Dcard有網軍瘋狂攻擊他，且還來診所的Google洗1星評價，但這些沒辦法改變高虹安說謊、拿公費沒報備、出國玩了500多天，還有抄襲80％的事實。

史書華對此提出10點解釋，分別如下：

1.高虹安就是說謊碰風。就是，叫他自己解釋。

2.2016我跟人合夥、用我的執照合作開診所，但管理人不是我，只負責看診。勞資爭議早已處理，出問題的管理也不是我，我更早就退股了，扯成這樣是我要選？

3.盜圖是我N年前放錯圖，當天跟當事人醫師道歉，也是認識的醫師。對方表示沒事，我不知道可以被放大多久？

▲▼高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）

▲史書華針對高虹安的爭議不斷攻擊，因而被網軍出征、起底。（圖／記者屠惠剛攝）

4.貼牌淘寶什麼就是抹黑，我從來沒有買過淘寶、連帳號都沒有。我是被遣返的中共黑名單，根本不可能把個資交給中國，如果我商譽很差，可以賣PS5、蘋果手機、Rimowa？還捐上千萬做公益？

5.我的助理薪資，起薪就是最低薪資，之後有成長空間 特助就是有拿超過九萬過、甚至更多。眼紅的繼續眼紅 ，整數是因為勞健保勞退負擔是我幫他們出，小題大作的都可以去吃屎，甚至影射我跟助理有不正當的性關係，保姆黨的到底在靠北什麼？誰家的狗牽回去管好。

6.至於要抹我技術的，全自費排到病人看不完，真的以為那些大老闆跟醫界大老，北中南大老遠找我看他們都吃素的？我真的有什麼手術失敗馬上上新聞啦，幾萬台刀只處理難症跟一堆系統性疾病的病人，我到現在沒出事過真的這麼好混？套句柯文哲的話 都去口吧

7我沒有政黨、黨籍，也不用抹我拿黨的錢，上節目的通告費都是公益跟捐浪浪。搞清楚，我是為了理念而做的金主，你們這些拿幾塊錢一篇文章的網軍怎麼會懂。

史書華曾衝在第一線化解衝突，英勇舉動被稱為「盾牌牙醫」。(圖／ETtoday資料照)

▲史書華表示，網軍「雜魚就是雜魚」，來再多也不會有一點損傷。（示意圖／ETtoday資料照）

8.現在是高虹安是跟我選了嗎？公關費砸在我身上？跟你說好了啦，1984我們同屆的，真的要認真挖你料不是只有這樣子而已jack。要比學霸，我建中資優班就屌打你幾條街了？斐陶斐不怎麼樣啦，學經歷我不列了，輸你就輸在我沒拿公費唸書啦。

9.妳們再怎麼打我我都不痛不癢的，診所洗1000顆一星也沒有用，我的病人還是看不完，收費還是最貴，診所還是全世界最高級的診所之一。

10.說了，雜魚就是雜魚，來再多都一樣，你們的攻擊一點損傷都不會有。

對此，林士峰則說，既然負責人是掛史書華的名字，「不就你負責，扯別人管理」，難道不曉得負責人在法律上就是管理人，「怎能說一句管理人不是我而把責任推得乾乾淨淨？」

林士峰嗆聲，依照這個邏輯，千錯萬錯都是別人的錯，「這思維挺民進黨的」，反正負責人的好處都歸他，壞的都是別人亂來造成的。

林士峰也說，外界說的是牙醫助理，史書華卻扯到特別助理，還拿領超過9萬元的特例來舉例，放大特例來掩蓋普遍爛的現象，若依照這個標準，他的助理獎金加一加，也曾領超過10萬元，「難道我會像他一樣，跟人家嘴砲你的薪水比我助理低嗎？」

林士峰直言，這種說法「就明顯詭辯啦」，沒出過社會的人才會相信，而說到薪資整數，又硬凹「幫助理出勞健保部分負擔」，真的很難看，只顯示了這間牙醫診所一點規矩都沒有，就是老闆說了算，「一個正常的公司，該怎麼做就怎麼做？依法行政很難懂嗎？」

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