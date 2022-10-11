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對韓國瑜復出又愛又怕？　藍營提2點關鍵

▲▼韓國瑜、柯志恩替許采蓁站台。（圖／記者賴文萱攝）

▲韓國瑜、柯志恩替許采蓁站台。（圖／記者賴文萱攝）

記者崔至雲／台北報導

高雄市前市長韓國瑜近日展開助選活動，但韓國瑜的出現，對於國民黨來說，到底是好是壞？國民黨內部人士指出，「其實還是要看區域以及TA」，但以台北市來說，國民黨參選人蔣萬安若請到韓，是否能讓原本淺綠的選票從無黨籍參選人黃珊珊那邊歸隊回民進黨，進而產生「棄黃保陳」的效果，也值得關注。

韓國瑜在高雄的首場輔選10日登場，雖然是替高市前議長許崑源女兒許采蓁站台，活動上韓仍然展現了不少政治魅力，可見韓流在高雄仍未全退。可以預見，韓接下來不僅將再掀選戰話題，更將為年底九合一大選炒熱氣氛。

有藍營人士指出，韓國瑜所牽動的後續政治效應將如何發酵，其實各黨人士都在注意，但就他對韓國瑜的了解，選戰其實剩下沒幾天，除了攸關候選人是否需要韓站台外，韓國瑜也會選擇「交情好」的來站台，他也透露韓的想法，他不希望他的出現造成候選人的負面聲浪，因此確定站台的，一定是雙方都有達到一定共識的。

也有藍營地方人士指出，韓國瑜的評價對於現在的選民來說確實很兩極，對於深藍軍來說，他的出現一定會讓造勢活動帶來最高熱度，但對於年輕人或是淺藍選民來說，他的出現可能就會扣分。他以各地區分析，若韓出現在眷村多的桃園，勢必可以增添不少色彩；但若韓出現在新竹，族群較為年輕的地區，可能就未能達到最佳效果。

有藍營高層保守的說，韓國瑜是中央助選團副團長，輔選是理所當然，至於他輔選的對象，則是看個別候選人自己的邀請，覺得找韓國瑜有幫助的候選人，就會去邀請他，這都是看候選人自己。

也有近蔣人士提到，韓國瑜的影響，從他選市長、選總統到罷免，他的影響力最小地方就是台北市，台北市的選民相對比較理性，對於資訊的獲得，以及自我判斷強許多，不可諱言的，韓國瑜還是有他的影響力，但是時間過這麼久，韓粉剩多少是未知數，但對台北來說，這樣有魅力的政治人物其實還有，因此對於韓國瑜合體蔣萬安是加分還是扣分，他持保守態度。

另有黨內人士舉例，當年川普要選美國總統時，他就看準了白人、男人、高中以下學歷的民眾，是他的TA族群，因此川普後續全選在這類民眾的地區辦造勢，在氣氛的烘托下，他很順利搶到選票；而韓國瑜的復出雖然形式不太一樣，但在對的選民組成的區域辦造勢，就有絕對的關係。

有在中南部深耕多年的地方人士提到，韓國瑜的出現其實很看地方及ＴＡ，「侯友宜這種毫無懸念的，他根本不需要韓國瑜來」，蔣萬安則是需要看團隊策略，若韓的出現，能讓淺綠、原本想要支持黃珊珊的民眾，歸隊回去投民進黨，這樣到最後北市就會產生「棄黃保陳」的效果，對蔣萬安來說，可能不一定是壞事。

該人士提到，韓國瑜輔選效應是正是負尚未知，就連候選人自己也很難拿捏該如何與韓合體，但韓國瑜才出現一兩天，就已經讓原本比較平淡的選情增加了不少熱度，看得出選民與候選人對於韓國瑜也是又愛又怕。

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