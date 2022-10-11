鄭寶清批鄭運鵬缺席立院質詢「非常離譜」　奉勸辭立委參選

▲鄭寶清認為他才是「在地、在行、在心」的正港「城市CEO」。（圖／鄭寶清競辦提供）



記者楊淑媛／桃園報導

無黨籍桃園市長參選人鄭寶清11日指出，根據公督盟統計11位帶職參選立委，出席立院口頭質詢的統計情形，其中有5人仍堅守本分，但有4人包括鄭運鵬立委至今未參加過任何一場所屬委員會召開的會議，這是非常離譜的政治失職，已經愧當桃園立委職務！

鄭寶清批鄭運鵬既無法「ㄧ心二用」，處理好選舉與立委職務，應當辭去立委職務參選桃園市長，否則不僅對不起桃園的選民，浪費人民的納稅權益，同時也無法好好地表現好參選市長所應做到的選舉政策攻防！

鄭寶清說，鄭運鵬在桃園兩任立委任內，幾乎很少出現在選區作選民服務，甚至在第一任立委任內，在桃園並無固定住所，幾乎都住在台北，等到第二任立委時候雖然搬到桃園來居住，卻住在非其選區的豪宅裡頭，鮮少與桃園市民打交道，在其選區的選民早已怨聲載道，並質疑批評這哪裡是「勤政」的立委呢？簡直就是嚴重「懶政」的政治標竿，難怪在立法院也幾無政治表現，只會厚顏無恥地剽竊他人辛苦努力耕耘有成的政績。

鄭寶清認為，鄭運鵬「無心也無力」服務桃園市民，是心態可議的政治過客！強調他才是「在地、在行、在心」的正港「城市CEO」，為桃園市民的未來幸福全力往前衝，「做什麼就像什麼」，不會一心二用、三用……，也不會心猿意馬搞投機取巧的政治詐騙或唬弄老百姓，奉勸鄭運鵬立委趕緊辭掉立委職務，參選市長吧！