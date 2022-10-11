有策略？藍黨團「觀賽」蔣萬安質詢　他評這點讓蘇貞昌不開火

▲立委蔣萬安質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

首都市長辯論會下月登場，國民黨立委、台北市長候選人蔣萬安今（11日）質詢行政院長蘇貞昌，可謂「辯論前哨站」，藍黨團總召、書記長等到場「觀賽」，顯見重要性，但兩人皆否認事先與蔣團隊擬定策略。而外界本預期蔣與蘇會針鋒相對，結果卻意外沒什麼火藥味，一名國民黨立委認為，蘇貞昌應該早就想好今天的態度要怎樣；蔣萬安辦公室則說，政府確實解決問題，比唇槍舌戰更重要。

蔣萬安今質詢開門見山問蘇貞昌有無感受到台灣人的痛苦，提及薪資成長緩慢，年輕人被物價壓得喘不過氣，接著帶入少子女化議題。除此之外，蔣萬安也就幼托政策整合、工業區設置廢棄物設施，以及最後4分鐘以日本解封卻未認可高端疫苗等議題質詢蘇。不過蘇貞昌30分鐘下來，僅對高端議題稍微激動回應，相較過往對蔣的態度，稱不上有火藥味。

半小時的質詢，國民黨團總召曾銘宗、書記長李德維、立委兼蔣萬安競選團隊總幹事林奕華、立委兼蔣萬安競選團隊發言人李貴敏全程坐到尾「觀賽」，顯見這場的重要性。不過記者詢問是否蔣萬安團隊事先曾與黨團共同擬定質詢方針，曾銘宗與李德維皆否認。曾銘宗說自己當下剛好在立院，就去看一下；李德維則表示，林奕華是總幹事，他跟李貴敏則為發言人，就是去看看狀況，萬一發生什麼事，也好拿捏後續的處理。

蔣萬安辦公室則說，蔣萬安與黨團夥伴一直都有密切合作，無論是總質詢內容或其他公共議題，都會不時與黨團夥伴互相討論、切磋。

針對蘇貞昌這回的態度，有蔣萬安競選團隊幹部私下坦言預料之外，他認為蘇不想把自己變成新聞熱點人物，因為表現好對蘇不一定會加分，但太強勢、表現不好，反而害自己被視為選舉選不好的代罪羔羊，所以當大家認為蔣打安全牌之際，他更認為蘇打安全牌，果真薑還是老的辣。

不具名的國民黨立委說，蘇貞昌應該早就已經想好了今天的態度要怎樣，大家本來以為是華山論劍的對決，沒想到卻是談情問答；而蔣萬安本來就是斯文的人，此次質詢的目標設定看起來是把資料蒐集好，再來跟蘇貞昌講道理，幾乎都是點到為止，沒有咄咄逼人。

該立委也表示，這場質詢雙方都沒有失分；今天蔣萬安的質詢有4項議題，其中少子女化、2至3歲幼托跟高端疫苗害年輕人無法出國這三項，有助於他的選舉文宣。

對於此次的議題順序是否有精心擬定，蔣萬安辦公室表示，蔣萬安質詢一向就事論事，今天針對民眾關心的議題，包含少子女化、幼托，以及許多民眾反應打高端沒辦法被日本認可，出現後續權益問題，一一與行政機關討論，希望政府好好面對、提出解方；特別是蔣萬安長期關注的少子女化議題，影響的層面包含到經濟、教育、國安，以及整體勞健保制度等，政府應該正視並真正拿出辦法，確實解決問題，比唇槍舌戰更重要。

▼曾銘宗、李德維、李貴敏觀看蔣萬安質詢蘇貞昌。（圖／記者蘇晏男攝）