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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

胞兄曾任南投縣議長、胞姊執掌食藥署　吳棋楠成立競總拚縣議員

▲家族政治光環耀眼的吳棋楠出馬為綠營力拚一席縣議員。（圖／吳棋楠競選總部提供，下同）

▲家族政治光環耀眼的吳棋楠出馬為綠營力拚一席縣議員。（圖／吳棋楠競選總部提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣第一選區（南投市、名間鄉）議員候選人吳棋楠，今天成立競選總部；由於其胞兄為南投縣議會前議長吳棋祥、兄嫂為前縣議員暨現任立委羅美玲，胞姊則是衛福部食藥署長吳秀梅，家族政治光環耀眼，加上該選區資深縣議員賴燕雪和陳翰立分別轉戰南投市長、名間鄉長競選，綠營無不寄予厚望、盼吳棋楠能為長期為議會少數黨的民進黨留住一席。

今天吳棋楠競總成立大會有上千鄉親出席力挺，吳秀梅、羅美玲和立委何志偉、賴燕雪、陳翰立、南投縣長候選人蔡培慧等都到場共襄盛會，並致贈好采頭等吉祥物，祝福吳棋楠旗開得勝、進軍縣議會為南投、名間帶來新氣象；以吳姓為大宗的名間鄉新民村也出動社區戰鼓隊為大會開幕，家照協會在南投、名間設立的社區關懷據點長輩及平和舞蹈班也獻上舞蹈表演，還有新住民姐妹帶來客家歌舞祝賀。

▲家族政治光環耀眼的吳棋楠出馬為綠營力拚一席縣議員。（圖／吳棋楠競選總部提供）

競總指出，吳棋楠胞兄吳棋祥自2002年起連任三屆南投縣議員，期間曾任副議長、議長，且為南投縣家庭照顧者關懷協會創會理事長，吳棋楠為現任理事長，該協會今年成立20週年，居家照顧服務案量及團隊規模為全縣之冠；吳棋祥妻子羅美玲自2014年連任兩屆議員，後轉任立委迄今，吳棋楠也跟隨兄嫂勤跑地方為民解憂，推廣長照服務，廣設社區關懷據點，頗受民眾好評，吳秀梅也支持他參選縣議員，接續家族服務地方的事務。

▲家族政治光環耀眼的吳棋楠出馬為綠營力拚一席縣議員。（圖／吳棋楠競選總部提供）

吳棋楠表示經多年歷練，比一般新科候選人更為熟悉議政業務，也感謝各界對他的支持，承諾當選後必會全力以赴，為縣政預算把關，讓縣府將錢花在刀口上，有效提升南投民眾生活品質。

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