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蘇貞昌挺沈慧虹　喊話：選出來的市長不能向中國招手

▲蘇貞昌挺沈慧虹　喊話：選出來的市長不能向中國招手。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲蘇貞昌、林右昌、潘孟安為沈慧虹站台，2千民眾高呼凍蒜（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

行政院長蘇貞昌今（9）日至新竹市舉辦政績說明會，由立委林靜儀、新北市議員何博文主持，立委柯建銘、行政院發言人羅秉成、屏東縣長潘孟安、基隆市長林右昌、前新竹市長林智堅共同出席，為民進黨新竹市長候選人沈慧虹站台，現場2千名支持者熱情呼喊凍蒜，沈慧虹也特別感謝大家在連假期間撥空參與，相信她會帶領新竹繼續光榮。

蘇貞昌表示，他每次到新竹市都很感動也很感謝，因為新竹市民會投票、水準高，選出蔡英文總統顧全台灣、選出柯建銘照顧立法院，在8年前還選出林智堅改變新竹市，「沒有地方、哪來中央？台灣一定要中央地方一條心，建設福利都用心。」

▲蘇貞昌挺沈慧虹　喊話：選出來的市長不能向中國招手。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼行政院長蘇貞昌今舉辦政績說明會，立委林靜儀、新北市議員何博文、立委柯建銘、行政院發言人羅秉成、屏東縣長潘孟安、基隆市長林右昌、前新竹市長林智堅共同出席。

▲蘇貞昌挺沈慧虹　喊話：選出來的市長不能向中國招手。（圖／記者陳凱力翻攝）

蘇貞昌說，台灣從來不去惹別人，但是看中國怎麼對付台灣，他們派軍機繞台、軍艦圍台，飛彈打過來，新竹距離中國最近，有港口、科學園區還有空軍基地，他強調：「我們選出來的市長，不能向中國招手。」

林智堅表示，國民黨候選人民代做20多年卻沒有為新竹爭取任何建設，民眾黨候選人來新竹就是不斷批評，還用菁英主義發言歧視學歷，更在面對與她不同聲音的人，網軍就出征讓大家噤聲。他強調，選舉是選賢與能，沈慧虹在所有候選人中能力最好、有同理心、專業、謙虛，對這座城市充滿熱情，希望大家不要讓她孤單、全力支持她，讓新竹幸福大步向前。

沈慧虹表示，投入選舉已超過100天，還有40多天，她的個性就是認真、堅持，相信她的打拚大家都看得到。過去8年她和林智堅、市府團隊的努力，只要有在新竹生活都感受得到，過去國民黨執政20年，很多沒做的東西，民進黨用8年追趕甚至超越。

沈慧虹也分享建設兒童醫院的初衷，過去她看到林智堅有3個孩子，還有很多爸媽在孩子生病時特別焦急辛苦，她下定決心要設立兒童醫院，即便許多人不看好，仍堅持找到馬偕幫忙。今年底兒童醫院將啟用，「兒童醫院就像我的囡仔」，不只照顧新竹的孩子，桃園苗栗都顧得到。

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