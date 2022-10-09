謝國樑支持度獲37.5%、蔡適應35.5%　基隆市民最在意市政曝

▲謝國樑。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者陶本和／台北報導

《台灣指標民調》9日發布最新民調，國民黨基隆市長參選人謝國樑與民進黨參選人蔡適應對決下，謝國樑獲37.5%民眾支持，而蔡適應有35.5%，兩人差距僅有2個百分點；若是加入時代力量參選人黃薇仲、無黨籍參選人黃希賢與曾國民，共計5位參選人，謝國樑支持度有31%、蔡適應則為27.6%。

年底九合一選戰，剩下最後不到50天，針對選情相當膠著的基隆市，《台灣指標民調》顯示，如果是謝國樑、蔡適應兩人對決，那麼謝國樑可獲37.5%民眾支持，蔡適應則有35.5%民眾支持，兩人差距僅有2個百分點。

不過，如果加入時代力量參選人黃薇仲、無黨籍參選人黃希賢與無黨籍參選人曾國民，共計五人，調查結果顯示，謝國樑支持度31%、蔡適應27.6%，陳薇仲為5.4%，其餘兩人不到合計僅1%（黃希賢1%，曾國民0%）。

在看好度方面，有31.9%民眾看好謝國樑會當選基隆市長，不過也有31.1％民眾看好蔡適應會當選。另外，認為基隆市政應該加強方面，有34.3%民眾認為應增加就業機會和發展工商業；另外，31.7%民眾想改善交通和加強大眾運輸。

▼蔡適應競總成立大會。（圖／民進黨提供）

