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台南吳禹寰總部成立　湧入3500人助陣大喊「凍蒜」！

▲尋求連任市議員的新豐區市議員參選人吳禹寰，9日上午1在仁德保華宮前廟埕舉行總部成立大會，現場約湧入超過3500位支持者，氣勢浩大。（圖／記者林悅攝，下同）

▲尋求連任市議員的新豐區市議員參選人吳禹寰，9日上午1在仁德保華宮前廟埕舉行總部成立大會，現場約湧入超過3500位支持者，氣勢浩大。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

距離選舉僅剩48天，在台南市議會及地方服務表現亮眼的新豐區市議員參選人吳禹寰，9日上午11時，在仁德保華宮前廟埕舉行總部成立大會，現場湧入超過3500位支持者，每人持啦啦棒高喊「凍蒜」！在母親黃翠雲為吳禹寰披上彩帶後，現場吶喊聲壯闊，氣勢衝到最高點。

尋求連任的新豐區無黨籍市議員參選人吳禹寰，9日舉辦競選總部成立大，會現場湧入至少3500位鄉親相挺，將主辦單位準備的2500個座椅全部坐滿，還有上千支持群眾席地而坐，或坐在保華宮階梯上，每人手持大會準備的啦啦棒揮舞高喊「凍蒜」，聲勢浩大。

▲尋求連任市議員的新豐區市議員參選人吳禹寰，9日上午1在仁德保華宮前廟埕舉行總部成立大會，現場約湧入超過3500位支持者，氣勢浩大。（圖／記者林悅攝，下同）

▲吳禹寰下跪讓母親黃翠雲為他披上彩帶後，象徵正式披掛上陣。

吳禹寰下跪讓母親黃翠雲為他披上彩帶後，象徵正式披掛上陣，緊接就是接受各界獻上象徵的吉祥物品，吳禹寰的阿姨也是現任新北市樹林區濟安宮董事長陳黃綠妹，特地不辭辛勞，搭高鐵南下為他獻上鳳梨「旺來」及站台。

台南市長黃偉哲及議長郭信良、尋求連任的市議員有蔡淑惠、李中岑、李鎮國、趙昆原、曾培雅、周奕齊及初次角逐市議員的曾之婕偕同父親也是前副議長曾順良與弟弟現任議員的曾信凱到場方挺；另立委陳以信也一同上台為吳禹寰站台造勢，此次參選市長的國民黨提名的謝龍介也到場助陣，針對育兒津貼方面發表政見。

▲尋求連任市議員的新豐區市議員參選人吳禹寰，9日上午1在仁德保華宮前廟埕舉行總部成立大會，現場約湧入超過3500位支持者，氣勢浩大。（圖／記者林悅攝，下同）

台南市市長黃偉哲表示，吳禹寰在議會表現可圈可點，無論是對於市政方面的質詢，或是地方建設爭取都非常到位，吳禹寰還有一位最偉大的母親黃翠雲，長年來熱心服務市民，無論是任何疑難雜症，他都能用心解決，深受市民朋友的喜愛及讚賞，期望大家能全力支持好議員，讓他連任繼續為台南貢獻心力。

市議員候選人吳禹寰表示，他自擔任第1任議員後，就積極爭取南關線需設立一所大型的綜合醫院，在不斷努力與周旋下，中央終於聽到民眾的心聲，願意撥款245億，在歸仁區高鐵沙崙站附近建造成大分院，來解決南關線的醫療不足，他此次連任後依舊會持續督促，期望選民能繼續支持，讓他循序漸進的繼續為台南市民來打拼。

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