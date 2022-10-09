陳時中：台北別只把眼光放上海　「不是脖子被人掐住了來辦」

▲陳時中下午出席「海洋國家城市外交」青年座談會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中9日下午出席「海洋國家．城市外交」青年座談會時表示，台北市政府把台北市、台灣的地位貶得太低，台灣在人口、教育水準方面是中等國家而不是小國；媒體會中關注雙城論壇議題，陳說，台北不要只把眼光放在上海，上海有值得學習的地方，但國際還有很多城市值得交往，應該是為了有價值而辦，而不是脖子被他人掐住了來辦；媒體追問是否在尊嚴和金錢做選擇？陳直言，沒有什麼可以做選擇的，自重而後人重，生命財產才得以保障，如果只有看到賺錢，以香港的例子來說風險很大，大家一定要小心。

陳時中今天下午出席市議員林穎孟舉行的「海洋國家．城市外交」青年座談會，包括無黨籍立委林昶佐、台北市原住民族議員參選人陳慧君（Mulas Ismahasa）等人參與座談。

對於城市外交議題，陳時中表示，城市外交必須「自重而後人重」，很多人說台灣是小國，台北市政府把台北市、台灣的地位貶得太低，然而，論人口、教育水準，台灣是中等國家而不是小國。他也分享一個故事說，民國80年左右他擔任台北市牙醫師公會理事長，當時要與東京牙醫師公會締結姊妹會，對方突然來函詢問，是否能與北京締結姊妹會，與台灣締結「兄弟會」？不過他當時很堅決，義正嚴辭地發函回應，締結姊妹會照舊，若要改名就不用了，而後雙方仍順利締結姊妹會。

陳時中強調，如果沒有自重，講話就沒有份量，就無法獲得對方的尊重，例如他在衛福部長任內提出，台灣需要世界衛生組織（WHO），可是WHO也需要台灣，「我們對世界是有貢獻的」；同樣地，台北市需要印太聯盟，印太聯盟也需要台北市，為了對抗一個理念不同的聯盟，台北市與印太聯盟會積極保持友好關係，但也不妄自菲薄，同時，更要展現台北市的氣魄、對自由民主的堅持，讓世界看到台北和台灣。

此外，對於會中觸及原住民族議題，陳時中提出，可比照客家，設立原民特色的捷運站，讓社會看到原民。他說，台灣人與原住民族是「你血中有我，我血中有你」，但過去把雙方切得太開，未來可以透過捷運站、博物館讓民眾認識；至於與會來賓建議可以在桃園捷運台北車站設立特色站點，他說，「沒有問題呀！」

陳時中並指，語言的保留是生命的根本，如何讓語言伴隨文化留下來，應該一步步從教育、社會教育做起，地方是執行單位，等中央規劃好，將會加大加碼來做。