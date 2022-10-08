快訊／萬里驚見男屍「彎曲仰躺消波塊」　衣著完整身分死因待查

▲萬里驚見男浮屍「彎曲仰躺消波塊」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市萬里區今（8日）中午12時許，有民眾在野柳海王星碼頭附近，驚見一具屍體仰躺消波塊，目擊民衆嚇得趕緊報警，新北市消防局、轄區警方與海巡人員趕抵現場，將遺體拉上岸，經確認該遺體為男性，全身浮腫明顯死亡已久，但衣著鞋襪完整，確切死因及身分仍有待調查釐清。

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