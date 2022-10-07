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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

浮屍議題開戰！柯志恩不忍了點名1人嗆告　「別把話硬塞我嘴裡」

▲柯志恩辦公室提供現場照片，表示並沒有宣稱的僅有9千人到場 。（圖／柯志恩辦公室提供）

▲國民黨高雄市長參選人柯志恩操作「愛河浮屍」議題，引發自殺防治團體不滿 。（圖／柯志恩辦公室提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長候選人柯志恩陣營因一連串公開批評高雄自殺防治言論，被批操作「愛河浮屍」議題，自殺防治團體要求柯志恩陣營停止政治操作，目前有百名自殺防治人員連署抗議。柯志恩今天不忍了，受訪時強調，有心人士企圖若繼續以不實言論繼續抹黑她，把她沒有說過的話硬塞到她嘴裡，未來將不排除採取法律行動，以正視聽。

高雄9月因浮屍頻傳引發熱議，由醫護發起的連署團體認為，柯志恩陣營的接連炒作，冷血且漠視專業，不僅傷害遺族、也已經嚴重妨礙自殺防治專業，違背基本的政治道德，嚴正呼籲應更加重珍視生命、遺族家屬的淚與傷與眾多自殺防治專業人員辛勤的心血。

▲▼柯志恩因高雄浮屍議題遭到百名醫護連署嗆冷血。（圖／翻攝柯志恩FB粉絲專頁）

▲柯志恩因高雄浮屍議題遭到百名醫護連署嗆冷血。（圖／翻攝柯志恩FB粉絲專頁）

柯志恩今天對於此事提出嚴正反擊，她點名「林姓精神科醫師」基於特定目的發起聯署，企圖影射國民黨與市長候選人柯志恩陣營炒作自殺新聞，並稱有130餘位相關精神醫護人員參與聯署，還據此批判柯志恩是冷血之人。

柯志恩憤慨反駁說，這是對她的人格謀殺，更是針對她過去從事長達25年教育心理教學工作的莫大侮辱，不僅難以接受更無法容忍。柯志恩強調，她只是反映社會現象，希望陳其邁市府好好正視、解決問題，孰料卻遭到有心人士利用進行選舉操作，轉移焦點。

柯志恩首先指出，該聯署書影射柯陣營透過媒體、網路、自媒體等途徑，公布自殺方式且利用不斷扭曲而刺激的選舉言論傷害遺族，這是不實且荒誕的指控。她表示，大家可以去看看柯志恩的臉書，今年9月5日臉書是提出衛生福利部的「公開統計數據」，呼籲高雄市府應積極應對處理，9月15日的臉書貼文則是因為社會新聞的報導，所以再次提醒市府應重視相關問題，絕不可放任為之。

柯志恩說，特定人士企圖影射國民黨挑起自殺問題並大加炒作，不但並非事實更是蓄意抹黑，國民黨陣營根本沒有公布自殺方式誘發模仿效應，又遑論違反《自殺防治法》規定，柯志恩的言論絕對經得起檢驗。柯志恩強調，若有心人士企圖繼續以不實言論繼續抹黑她，把她沒有說過的話硬塞到她嘴裡，未來將不排除採取法律行動，以正視聽。

▲▼國民黨高雄市長候選人柯志恩。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲柯志恩強調，若有心人士企圖繼續以不實言論繼續抹黑她，把她沒有說過的話硬塞到她嘴裡，未來將不排除採取法律行動。（圖／記者賴文萱翻攝）

再者，陳其邁市長過去擔任民進黨發言人時，也曾提出衛生署（現衛生福利部）的統計數據，並據以指責執政黨施政不力，造成人民痛苦，乃至做出自殺輕生的舉措。難道陳其邁過去可以痛罵馬政府，柯志恩不能質疑陳市長？「只許州官放火、不許百姓點燈」莫過如此！柯志恩強調，陳其邁市長鴕鳥心態，視而不見，粉飾太平，甚至運用政治力企圖抹黑對手，這才是真正的選舉操作。

柯志恩最後說，她長期從事心理教育與輔導工作，是以專業角度探討高雄自殺率居高不下的因素並提出建言，呼籲高市府應該重視輕生者背後心理、健康、經濟、家庭等因素，進行長期而有效的防制。

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