新北平菁橋改建完工通車　侯友宜盼提升通行安全與舒適性

▲新北市平溪區「平菁橋」改建完工正式通車。（圖／新北市工務局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市平溪區菁桐老街旁「平菁橋」由新舊兩座橋梁組成呈Y字型，其中舊橋橋齡高達55年，為提升安全，新北市於去年11月斥資7126萬元拆除舊橋改建，歷經11個月如期完工，今（7日）正式開放通車。侯友宜表示，平菁橋是當地交通重要橋梁，盼改建後提升民眾通行安全及舒適性。

侯友宜表示，舊橋不僅橋齡高，通行有危險，且淨寬不足有公車停靠就回堵，時常造成事故；在地多年來殷殷期盼能改建平菁橋，感謝內政部營建署補助經費，工程在去年11月動工，期間雖遇原物料上漲也持續施作，如期在今年9月完工，保障民眾通行安全。

▲「平菁橋」改建歷經11個月如期完工。

工務局長詹榮鋒表示，拆卸舊橋時，發現內部結構幾乎不堪使用，多處呈空心狀，相當危險。侯友宜說，平菁橋銜接國道5號及省道台2丙，又鄰近菁桐老街，假日人潮眾多，幸虧改建工程順利完工，避免危害民眾通行安全。

詹榮鋒說，新的平菁橋以鋼結構施作，有效提升橋梁承載能力及耐震強度，並於新橋面增設人行道、調整公車停等區位置，優化當地觀光人行與車行動線，期望紓解假日交通壅塞問題，提升菁桐地區交通及觀光品質。

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