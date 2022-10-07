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「高雄浮屍」引戰！131名醫護連署嗆柯志恩冷血　陳其邁說話了

▲柯志恩辦公室提供現場照片，表示並沒有宣稱的僅有9千人到場 。（圖／柯志恩辦公室提供）

▲國民黨高雄市長參選人柯志恩操作「愛河浮屍」議題，引發自殺防治團體不滿 。（圖／柯志恩辦公室提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長候選人柯志恩陣營因一連串公開批評高雄自殺防治言論，被批操作「愛河浮屍」議題，自殺防治團體要求柯志恩陣營停止政治操作，目前有百名自殺防治人員連署抗議。高雄市長陳其邁今（7）日回應，不應該去凸顯自殺方法或是地點，也不要去簡化自殺原因，這個必須非常尊重專業的處理，更不要去炒作自殺議題，這都會再二次傷害這些自殺者相關家屬。

連署團體表示，第一線自殺防治工作辛苦且困難，以高雄市為例，近5年以2019年最高，近2年已有改善。針對柯志恩陣營為自己的選舉造勢，故意以聳動而刺激性的語言凸顯特定的自殺地點與方式，刻意透過去脈絡且無歷程的簡化論述扭曲，升高社會大眾的不安氛圍，極可能誘發社會大眾模仿效應的風險。

對此，自殺防治工作相關各界學者、專家、醫師、社工及相關醫事人員，以「呼籲立刻停止自殺議題的選舉操作！」為訴求罕見發起連署，並要求立即停止繼續操弄這種嚴重妨害自殺防治工作進行的選舉操作。

▲自殺防治團體的連署書內容 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲自殺防治團體的連署書內容 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

陳其邁今天受訪被問及此事回應，自殺的防治，我們要尊重專業。其實它是一個非常辛苦、非常專業的議題，要由醫療、心理、社工還有社會的支持的系統、社區，大家一起來努力，來幫助這些有可能自殺的個案。在自殺防治裡面，常常在講的三段五級的預防、防治策略，這是非常專業，而且非常細膩的工作。

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁強調，希望大家也能多一點體恤自殺家屬的心情，因為去突顯自殺的包括方法、地點、細節，這都會再二次傷害這些自殺者相關家屬。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁表示，要給第一線在做自殺防治工作的所有人員，最大的支持跟鼓勵，此外，在自殺防治的過程裡，不應該去凸顯自殺方法或是地點，也不要去簡化自殺原因。因為自殺是一個多因子，甚至在因子之間的交互作用，也就是multifactorial process（多重精神心理因素的處遇過程）。

陳其邁最後提到，不要去炒作自殺議題，這其實在2019年通過的自殺防治法裡面都規定得清清楚楚。他也說，希望大家也能多一點體恤自殺家屬的心情，因為去突顯自殺的包括方法、地點、細節，這都會再二次傷害這些自殺者相關家屬。

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