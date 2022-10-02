酒友誆「我有槍」搶理髮店　他還幫指收銀機位置成共犯下場曝

▲基隆地院依觸犯強盜罪分別判處黃、吳2人有期徒刑5年2月及5年8月。（圖／示意圖與本案無關／Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市吳姓男子與同住的黃姓友人因均身無分文，路過住處附近熟識的理髮店，進入店內商借200元遭拒；黃男竟直接闖進佯稱有槍，過程中吳男指出收銀機位置，搶走1萬2000元現金，並分得2000元，被法官認定為共犯，基隆地院近日審結，依觸犯強盜罪分別判處黃、吳2人有期徒刑5年2月及5年8月。

檢警調查，2021年4月初，黃男借住吳男家，2人因喝酒把錢花光，路過附近吳男熟識的理髮店，進入店內向店員商借200元，店員以老闆不在，打發吳男；黃男不耐在外久候，竟直接闖進店內，把手放口袋內，佯稱自己有槍，向店員恫嚇說「我這裡有槍」，要總掃（台語，意指全部的錢都要）等語。

吳男在現場順勢指引黃男，找到收銀機機的位置，黃男共搶走1萬2000元現金，並拿出2000元分給吳男。吳男離開時則跟店員表示，請他不要報警，會請母親到理髮店來還錢。店員一見2人離去，趕緊報警逮捕黃男、吳男送辦；檢察官偵訊後，依涉犯《恐嚇取財罪》將2人起訴。

案經法院審理，黃男向法官坦承，有拿走收銀機內的錢，但否認有跟店員指稱自己有槍。吳男則辯稱，自己經常跟該名店員借錢，當天要借200元買菸酒，黃男就衝進店內說他有槍，擔心被槍擊，才比收銀機給他看，後來黃男拿2000元說要付房租，不知道錢是搶來的才會收下。

法官認定，當時黃男佯稱有槍，該脅迫行為已至使店員不能抗拒，構成強盜罪；吳男理應迅速逃離現場，以免捲入是非，卻留在現場幫黃男指出收銀機位置，顯然有共同強盜犯意。

此外，2人出門錢均身無分文，強盜後黃男拿2000元給吳男，明顯是贓款，參與分贓，認定黃男、吳男2人共同犯強盜罪，因黃男犯後承認犯行，吳男卻矢口否認犯行，故判處黃男有期徒刑5年2月、吳男5年8月。

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