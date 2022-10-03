　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

八點檔真實上演！不滿乾女兒亂講女兒壞話　她當街賞4巴掌下場曝

▲▼暴力示意圖。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲基隆地院依傷害罪判處邱女拘役30天。（圖／示意圖與本案無關／取自免費圖庫Pexels）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名邱姓女子只因不滿楊姓乾女兒對外放話，說女兒介入她的感情，當街賞了乾女兒4個巴掌，不僅打腫乾女兒的雙頰，乾女兒的頭因此受傷，經醫院驗傷後提告。基隆地院近日審結，將邱女依《傷害罪》判處拘役30天，得易科罰金3萬元。

判決書指出，40多歲的邱姓女子因不滿23歲楊姓乾女兒對外放話，說女兒介入她的感情；2022年3月間某日下午約出楊女後，一時言語不和氣憤難耐，當街朝楊女左、右臉頰，連打4個巴掌。

楊女被打後，立刻前往部立基隆醫院驗傷，經醫師診斷後臉頰紅腫、頭部損傷並開立診斷證明，楊女隨即拿著診斷證明與臉頰紅腫照片，前往基隆市警察局第三分局提告，經基隆地檢署檢察官偵查後依涉犯傷害罪嫌，將邱女起訴並聲請簡易判決。

法院審理時，邱女坦承當時確實掌摑楊女，左、右臉頰4個巴掌，但頭部為何受傷，她並不知情。法官認為，邱女連打楊女4個巴掌，力道足以成傷，確實會造成頭部損傷，依《傷害罪》判處邱女拘役30天，得易科罰金3萬元。

【更多新聞】

►朱立倫領軍力挺高喊「凍蒜」　謝國樑打造友善、創新有愛城市

►基市府美女發言人辭職輔選蔡適應　沈詠珮曝背後原因

►酒友誆「我有槍」搶理髮店　他還幫指收銀機位置成共犯下場曝

►拉女班長看A片打手槍！國小導師慘遭解聘　3年後法官判他無罪

►校慶80週年！大鵬國小全新操場啟用　師生票選跑道配色愛運動

►「花月嵐大蒜拳骨白濃拉麵」在家想吃就吃超過癮！現省250元快囤貨

ET快訊
好便宜快搶！　iPhone 14殺到只要5折
獨／永豐棧恐熄燈！新團隊欠1500萬租金　房東下最後通牒
美女房仲飲料被男同事下藥！　發現白色粉末
全台發錢了！　這些縣市「最高領20000」
史上首次！NBA上季龍頭輸給NBL球隊　被轟24顆三分
蘋果公布新供應鏈名單　台廠三家納入、五家遭除名

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

假裝幫敷藥！國小志工性侵女同事　還噁喊：當我小三…下場曝

快訊／台中女騎士撞上「執勤中救護車」痛苦倒地...機車半毀

「被鬼附身」在飲料下藥！美女房仲還原實境　親曝沒喝原因

再起底「豪乳正妹」車手！翹孤輪是日常　拍這囂張影片也沒在怕

三峽車禍騎士慘壓車底　消防員路過不等救護車先救人

快訊／疑與前女友吵架…40歲男從工地頂樓墜落　意識不清搶救中

廂型車「國道恐怖倒車」…Z字型巴庫嚇壞後車！警將通知駕駛到案

追未戴安全帽騎士…高雄警衝撞BMW！3車全毀5送醫1重傷

八點檔真實上演！不滿乾女兒亂講女兒壞話　她當街賞4巴掌下場曝

退休女教師不敵「帥機師」甜言蜜語　就算被騙過堅持匯44萬

超模「上身全裸走上伸展台」　設計師兩分鐘展現驚人畫面

彭佳慧「14歲高顏值帥兒」快嘴rap　帶聯絡簿上台「可以幫我簽嗎？」

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

高雄「會跳舞的棉花糖」　俏皮嬤邊捲邊跳恰恰！

69歲曾志偉「擁吻26歲性感女模」　女方身分起底是「富豪乾女兒」

樂天啦啦隊副隊長筠熹

浪浪誤闖禁區玩被抓包！　他教官口吻訓話：緊登來

《換乘2》娜妍.熙斗想復合又吵翻天　氣pupu「完全沒改變」：重新交往幹嘛！

被移工猛撞...準新娘清醒了　第1句話喊「想爸媽」好揪心

假裝幫敷藥！國小志工性侵女同事　還噁喊：當我小三…下場曝

快訊／台中女騎士撞上「執勤中救護車」痛苦倒地...機車半毀

「被鬼附身」在飲料下藥！美女房仲還原實境　親曝沒喝原因

再起底「豪乳正妹」車手！翹孤輪是日常　拍這囂張影片也沒在怕

三峽車禍騎士慘壓車底　消防員路過不等救護車先救人

快訊／疑與前女友吵架…40歲男從工地頂樓墜落　意識不清搶救中

廂型車「國道恐怖倒車」…Z字型巴庫嚇壞後車！警將通知駕駛到案

追未戴安全帽騎士…高雄警衝撞BMW！3車全毀5送醫1重傷

八點檔真實上演！不滿乾女兒亂講女兒壞話　她當街賞4巴掌下場曝

退休女教師不敵「帥機師」甜言蜜語　就算被騙過堅持匯44萬

路易士回兄弟飯店與洪領隊敘舊　想起宿舍奔跑的阿輝之子

建商砸逾2.7億買75年全裸透天　親曝：還在整合中

日本女偶像上場前「遭鎖廁所1hr」！表演開天窗　獲救淚崩：好害怕

洗碗打破碗「割斷指動脈」　他開車到一半「頭暈目眩」

英鎊兌美元重貶！　美國買家紛進倫敦房市撿便宜

竹市響應10月4日世界動物日　邀民眾免費遊園

陳其邁支持度輾壓柯志恩　柯辦4回應：民調刻意挑在造勢晚會

韋禮安婚後首露面！曝求婚細節逼哭老婆　爆料「徐佳瑩叫我別太早生」

潤娥短版上衣不慎露出黑色小可愛　張員瑛身材太狂被讚「刷新美貌」

雙十連假新景點！台南後壁有「貓貓蟲咖波」彩繪田　順遊菁寮老街

不聽勸...山洪暴發釀7死 父子緊擁15分鐘永別..

社會熱門新聞

即／正妹里長參選人跪地CPR　萬華百公斤男送醫不治

「川崎忍者」翹孤輪飆25秒　真實身分曝

台61重機「孤輪狂飆」25秒！騎士起底是豪乳正妹

是他的！少女騎「男性朋友」車掉槍

老翁撞死人辯「不記得」　她38歲生子卻天人永隔

彰化最狂違建內部曝！公所將報警

台中少女無照車禍　車廂驚見槍

公車突啟動又急剎！女乘客終身癱瘓　駕駛判半年

人妻偷吃同事　一張抱胸裸照成鐵證

茶葉蛋滷汁快煮乾　好心男幫加水被求償百萬

16歲女北宜遭輾斃！母要向水泥求償　駕駛喊冤這樣說

獨／少女騎北宜慘死　生前最後求助訊息曝

追未戴安全帽騎士　高雄警衝撞BMW釀5傷

20多歲女呆坐烤肉不　報警才知背後藏洋蔥

更多熱門

相關新聞

完整打好疫苗顧健康　林右昌籲儘速接種

完整打好疫苗顧健康　林右昌籲儘速接種

中央疫情指揮中今（3日）公布國內本土病例，新增3萬3377例，其中基隆新增504例，全市專責病房空床率41.2%，市長林右昌提醒民眾，進出人多的場所或搭大眾運輸，配合各項防疫措施。衛生局也提醒，各區有提供COVID-19疫苗專診接種服務，完整接種提升保護力，保護自己也守護親友健康，本市各項疫苗合約院所專診接種資訊，請詳參「基隆市衛生局」網站。

酒友「我有槍」搶理髮店　他還幫指收銀機位置下場曝

酒友「我有槍」搶理髮店　他還幫指收銀機位置下場曝

拉女班長看A片打手槍　國小導師獲判無罪

拉女班長看A片打手槍　國小導師獲判無罪

基隆專責病房空床率42.6%　林右昌籲儘速接種疫苗

基隆專責病房空床率42.6%　林右昌籲儘速接種疫苗

基隆新豐里民活動中心啟用

基隆新豐里民活動中心啟用

關鍵字：

基隆臉頰乾女兒

讀者迴響

熱門新聞

有症狀卻都快篩陰　醫揭原因

即／正妹里長參選人跪地CPR　萬華百公斤男送醫不治

快訊／花蓮04:25發生「規模5.3地震」最大震度4級

胡椒粉不給了！會員挺好市多：真的該收

冷空氣明晚到「狂掉9℃」轉雨　國慶連假天氣出爐

郭泓志妻罕見露面超美！網看傻了：生3個？

台灣哪件事情「世界NO.1」？　全場神回這2字

「川崎忍者」翹孤輪飆25秒　真實身分曝

台61重機「孤輪狂飆」25秒！騎士起底是豪乳正妹

直擊大咖視帝「超商領包裹」！

是他的！少女騎「男性朋友」車掉槍

透天厝才完工　秒佔人行道大違建

兒子無照偷騎機車！媽將人「抓到往生室」

龍山寺不靈了？命理師曝原因：兵將罷工了

老翁撞死人辯「不記得」　她38歲生子卻天人永隔

更多

最夯影音

更多
超模「上身全裸走上伸展台」　設計師兩分鐘展現驚人畫面

超模「上身全裸走上伸展台」　設計師兩分鐘展現驚人畫面
彭佳慧「14歲高顏值帥兒」快嘴rap　帶聯絡簿上台「可以幫我簽嗎？」

彭佳慧「14歲高顏值帥兒」快嘴rap　帶聯絡簿上台「可以幫我簽嗎？」

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

高雄「會跳舞的棉花糖」　俏皮嬤邊捲邊跳恰恰！

高雄「會跳舞的棉花糖」　俏皮嬤邊捲邊跳恰恰！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面