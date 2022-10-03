八點檔真實上演！不滿乾女兒亂講女兒壞話　她當街賞4巴掌下場曝

▲基隆地院依傷害罪判處邱女拘役30天。（圖／示意圖與本案無關／取自免費圖庫Pexels）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名邱姓女子只因不滿楊姓乾女兒對外放話，說女兒介入她的感情，當街賞了乾女兒4個巴掌，不僅打腫乾女兒的雙頰，乾女兒的頭因此受傷，經醫院驗傷後提告。基隆地院近日審結，將邱女依《傷害罪》判處拘役30天，得易科罰金3萬元。

判決書指出，40多歲的邱姓女子因不滿23歲楊姓乾女兒對外放話，說女兒介入她的感情；2022年3月間某日下午約出楊女後，一時言語不和氣憤難耐，當街朝楊女左、右臉頰，連打4個巴掌。

楊女被打後，立刻前往部立基隆醫院驗傷，經醫師診斷後臉頰紅腫、頭部損傷並開立診斷證明，楊女隨即拿著診斷證明與臉頰紅腫照片，前往基隆市警察局第三分局提告，經基隆地檢署檢察官偵查後依涉犯傷害罪嫌，將邱女起訴並聲請簡易判決。

法院審理時，邱女坦承當時確實掌摑楊女，左、右臉頰4個巴掌，但頭部為何受傷，她並不知情。法官認為，邱女連打楊女4個巴掌，力道足以成傷，確實會造成頭部損傷，依《傷害罪》判處邱女拘役30天，得易科罰金3萬元。

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