電影真實上演！女遭詐團控制辦外幣轉匯　臨櫃遞求救紙條獲救

記者郭世賢／新北報導

宛如電影情節真實上映！新北市瑞芳區明燈路三段第一銀行在5日下午，一名男子帶著女子到臨櫃辦理外幣轉匯功能時，行員發現男子詭異行徑，加上女子趁隙遞紙條求救，紙條上寫著「請幫我打110，不要被發現了！」銀行行員機警立刻報警，警方隨即迅速趕到現場，並將人帶回派出所詢問，訊後將男子依詐欺未遂、強制罪移送基隆地檢署偵辦。

▲女遭詐團控制辦外幣轉匯，機智遞「求救紙條」獲救。（圖／合成照／記者郭世賢翻攝）

據了解，李女（19歲）稱因上網求職，遭詐騙集團要求提供帳戶、提款卡，同時要求被害人開啟外幣轉匯功能，並在5日下午由張男（29歲）帶著李女由台北市搭乘計程車到瑞芳明燈路三段第一銀行辦理。

過程中，張男謊稱是被害人的男友，但因神色詭異，引起銀行行員注意，李女趁張男到門口打電話時，連忙寫下求救紙條悄悄壓在提款卡下遞給行員，紙條上寫著「請幫我打110，不要被發現了！」

▲張男帶著李女由北市搭乘計程車到瑞芳第一銀行辦理外幣轉匯功能。



銀行行員發現馬上暗地通報派出所警員到場，警方獲報火速趕抵現場，並將2人帶返派出所詢問，經確認為詐騙案後，警訊後，將張男依詐欺未遂、強制罪移送基隆地檢署偵辦。

瑞芳警分局長謝龍富表示，感謝金融機構行員發揮雞婆精神，如遇民眾提匯款神情有異常情形，應多加關懷探詢原因並通報警方到場協助，以提高攔阻成功機率。他提醒民眾，若遇到任何疑似詐騙案件，應先秉持「冷靜、查證、報警」3原則並撥打165反詐騙諮詢專線或110報案電話尋求警方協助，避免財產或身分帳戶遭不肖分子詐取。

▲李女在紙條上寫著「請幫我打110，不要被發現了」。

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