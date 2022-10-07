新北三重「重農好站」慶開幕　消費滿350元摸彩抽機車

▲新北三重區農會「重農好站」慶開幕。左起新北市農會理事長林讚枝、農業金庫副總吳佰仁、新北市農業局長李玟、農糧署北區分署長王安石、三重農會理事長張石雄、三重農會常務監事李志源。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市三重區農會在溪美及光復辦事處設立「重農好站」社區小舖，即日起至11月17日止與金山地區農會等6家農會超市，共同舉辦摸彩送機車活動，社區小舖單筆消費滿350元即可獲得摸彩券1張，獎項有特獎5部光陽機車（市價約6萬元）、頭獎15台三洋液晶電視（市價約1萬2000元）等好禮，歡迎大家踴躍拚手氣。

新北市三重區農會為推廣新北農特產品，於溪美及光復等2處辦事處成立「重農好站」社區小舖，增加農產品銷售管道，並以「地產地消」概念與在地的農民配合，經由自產自銷減少運銷成本，提供消費者新鮮、安全、安心且具有地方特色的農產品。另社區小舖內也有販售具「CAS有機農產品標章」、「產銷履歷農產品標章」、「CAS台灣優良農產品標章」及「臺灣農產品生產追溯條碼」3章1Q之農產品。

▲新北三重區農會「重農好站」慶開幕。

三重區農會於今天在光復辦事處舉辦「重農好站」社區小舖開幕儀式，即日起至11月17日止，到三重農會超市及2處「重農好站」社區小舖單筆消費滿350元即可獲得摸彩券1張（滿700元獲得2張，以此類推），於11月25日前投入店內之彩券箱，即可參加由金山地區農會等6家農會超市共同舉辦「振興拚經濟・摸彩送機車」活動，歡迎市民朋友們前來選購。

三重區農會理事長張石雄表示，近二年受疫情影響，居家自煮人口增加，因此本會除經營原有農會超市「小農鮮舖」品牌專櫃外，今日再設立2處社區小舖，建立農友多元行銷及販售管道，提供民眾新鮮農產品及蔬果，創造農會經營新商機，造就農友、民眾及農會三贏局面。

▲農會超市「小農鮮舖」品牌專櫃。

農業局長李玟表示，農業局秉持「健康大，創造大眾健康」理念，只有照顧好農業，所有產業才有良好的根基，因此新北市各級農會是市府最重要的夥伴，不僅是第一線農業推廣人員，未來市府將與各級農會更加密切合作，戮力發揚光大新北市優質農特產品。

▲現場民眾開心選購。

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