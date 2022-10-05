國慶連假出遊行程好幫手　新北交通資訊懶人包教您避塞車

▲新北市政府交通局彙整「雙十連假交通資訊懶人包」。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

國慶連假即將到來！自8日至10日（為期3天），觀光旅遊風景區將出現大量人車潮，新北市政府交通局彙整「雙十連假交通資訊懶人包」，提供新北市境內國道管制及市區、風景區大眾運輸及停車場即時交通資訊，讓您預先規劃好行程、避開塞車。

交通安全科科長林碧芬並指出，今年國慶煙火活動將於故宮南院園區外的朴子市仁和段台糖地施放，因此預估國道亦將出現觀賞國慶煙火南下北返的車潮，呼籲民眾可多多利用大眾運輸工具前往目的地；自行開車的民眾，建議可在出門前先透過「雙十連假交通資訊懶人包」上的QR CODE連結進入「新北市即時交通資訊網」查詢即時路況，彈性調整路線。

國道管制資訊部分，國道全線雙向於10月8日至10日0-5時暫停收費；國道5號於10月8日0-12時及10月9日5-12時實施石碇及坪林交流道南向入口匝道封閉，請民眾改駛106乙及臺9線。

另外，高公局依據近年來國慶日連假交通狀況及特性，建議連假首二日運用西部國道開車南下的民眾，於上午6時前或中午12時後出發；運用國道5號往南向的民眾，於上午5時前或下午5時後出發，也提醒用路人出門前利用1968 App查詢最新國道資訊，避開尖峰時段。

交通局長鍾鳴時表示，酒駕自今年起加重處罰，飲酒後若有需求，可使用「酒後代駕」服務；再次提醒用路人務必遵守交通安全規則並落實防疫措施，過個平安快樂的連續假期。

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