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尚Q彈山藥來敲門當季正夯　新北攜手阿基師推山藥料理

▲尚Q彈山藥來敲門當季正夯 新北攜手阿基師推山藥料理。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市長侯友宜（左2）與阿基師（右3）共推新北山藥。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府與福容大飯店合作，自10月15日起為期1個月，於福容大飯店台北一館、淡水漁人碼頭店及福隆店等3間據點，推出6道新北山藥養生料理，邀請民眾在微涼的秋天，品嚐美味新北山藥滋養身體，並到產地挖掘山藥流流汗，食補運動雙管齊下，體驗新北限定「不老力量」。

農業局指出，另與雄獅旅遊合作，在10月18日至27日期間，推出山藥國內輕旅行，市長侯友宜於記者會現場再加碼3梯次，共20個梯次，方便民眾至山藥產地親自採收山藥，最低只要399元，全台北中南皆有接駁地點，且參加便可獲得100元的山藥體驗券，可抵用在山藥農場體驗費用。

▲尚Q彈山藥來敲門當季正夯 新北攜手阿基師推山藥料理。（圖／新北市農業局提供）

▲新北山藥產季到！歡迎民眾到產地挖山藥。

侯友宜表示，秋季就是最適合滋補的季節，此時盛產的「新北健康三寶-山藥」，正是大家補充元氣的最佳選擇，也是東北角產地居民的私房健康秘訣。今年與福容大飯店合作，在飯店的連鎖通路，銷售以新北山藥製成的滋補料理，方便民眾在微涼的秋天，享用新北山藥。

福容大飯店廚藝總監鄭衍基（阿基師）表示，新北山藥入口綿滑Q彈，且切口不易褐化，是最適合入菜的滋補食材，而為突顯新北山藥的特色美味，今年以中式及港式料理技法，於福容大飯店台北一館、淡水漁人碼頭店及福隆店等3間據點，各別開發2種不同的特色山藥料理。自10月15日至11月15日，提供6種獨具風味的山藥料理，分別為川味香蒜山藥、炙燒糖漬山藥、山藥避風塘紅蟳、杏片山藥海鮮捲、福容山海發財鍋及山藥魚卵煎蛋。

▲尚Q彈山藥來敲門當季正夯 新北攜手阿基師推山藥料理。（圖／新北市農業局提供）

▲新北山藥入口綿滑Q彈，且切口不易褐化，是最適合入菜的滋補食材。

瑞芳地區農會理事長林光明表示，新北山藥主要種植的「基隆原生種山藥」，是臺灣特有的野生品種，不僅口感Q糯綿細，其中膳食纖維與黏液質還能幫助消化，是饕客年年指名回購的養生珍寶，每台斤價格可達190元，可說是全國最熱銷的山藥。

農業局長李玟表示，除了飯店通路及山藥主題輕旅行能夠體驗新北山藥的美好外，10月22日將在雙溪舉辦產地展售會，方便民眾採購尚青的新北山藥，相關的山藥體驗內容及購買資訊，可至「新北市農業局-稼日蒔光」臉書粉專查詢或上雄獅旅遊網站搜尋關鍵字「山藥」。

▲尚Q彈山藥來敲門當季正夯 新北攜手阿基師推山藥料理。（圖／新北市農業局提供）

▲▼新北山藥主要種植的「基隆原生種山藥」，是臺灣特有的野生品種，口感Q糯綿細。

▲尚Q彈山藥來敲門當季正夯 新北攜手阿基師推山藥料理。（圖／新北市農業局提供）

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