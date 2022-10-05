三重警打錯人批「不聞不問」！侯友宜「該懲處就懲處」：會隨時檢討

▲新北警把路人當通緝犯，無辜男全身傷怒告。（圖／民眾提供）

記者崔至雲／新北報導

新北市三重區一名黃姓民眾上月遭三重分局永福派出所員警誤認為通緝犯，被打到渾身是傷，此事件引起外界輿論，受害者今日與立委召開記者會痛批市府「不聞不問」。對此，新北市長侯友宜今（5）日回應，第一時間分局長有誠懇的道歉，往後也會好好的檢討。

黃姓民眾5日在立委陪同下召開記者會，回顧整起事發經過，20日晚間9點多，員警埋伏時誤認54歲黃姓男子就是41歲李姓通緝犯，先上前逼問「你是不是XXX」，接著出手拉人想帶回派出所，黃男嚇壞以為遇到歹徒，迅速將警方過肩摔並壓制在地，其他支援警力見狀趕緊把人拉開，路人急忙表明身分仍被上手銬腳鐐，頭部還遭多次重擊導致撕裂、耳內出血。

黃姓民眾表示，這次選擇站出來，是因為整起事件都太離譜，就連事後去看身心科，醫生都對此事不可置信，結果卻始終看不到政府認真面對，實在擔憂這樣的事件會一再重演。黃先生強調，他相信多數警員在執勤時都是奉公守法，如果那些害群之馬可以被輕輕放下，那公道在哪裡。

侯友宜表示，新北市的警察真的非常非常的辛苦，他們在第一線任勞任怨、勇於承擔跟負責，在勤務的過程當中，有少數的勤務上過失，第一時間分局長就有誠懇的道歉，同時對同仁該懲處的懲處，該依法辦的依法辦，尤其也去探望家屬表示關心跟歉意。

侯友宜強調，同仁很辛苦，態度也很正向的面對這個事情，他在第一時間就接到報告也特別指示警察局要用誠懇道歉的態度面對家屬，同時不斷的檢討相關勤務，會隨時做檢討。