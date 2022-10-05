新北發展夜經濟「從沒有到有」　3年吸千萬人創53億效益

▲新北市長侯友宜肯定農業局推動夜經濟。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（5）日上午進行市政會議，農業局以「北海夜金閃閃．光的夜經濟」為題，說明施政成果與發展特色經濟及永續健康目標，從沒有到有，說明白天到晚上萬金杜鵑與北海潮與火、從陸地到海洋北海岸時尚藝術季及從陸地到天空淡水漁人碼頭煙火秀，帶動地方夜經濟，3年吸引超過1千萬人次造訪北海岸及東北角，帶動農村逾53億經濟效益。

農業局長李玟指出，農業局以「先開通路再開農路」為基礎，打造多樣農漁產品牌，透過農業創生、農村再生及青農力計畫，開發多樣農產加工品，打造農漁產業鏈，推動全年經濟，並推出線上通路「美味農業得來速」，3年來累計銷售量達3.6億元，也以元宇宙概念打造虛擬魚市，融合傳統市場及電商優點，打造新商業模式，連同實體通路、智慧販賣機等通路，協助農產銷售。

▲農業局長李玟報告「光的夜經濟」。

萬里、金山杜鵑花卉產銷班以生產杜鵑花苗為主，以往多用於工程美化造景，新北農業局為協助杜鵑產業發展，推出「萬金杜鵑」品牌，透過結合在地商家推出聯名商品，並與國際花藝設計師、青農共同布置產地花藝展。此外，也在萬里瑪鋉溪畔搭配燈飾展出上百種杜鵑，讓杜鵑花之美從白天可以延續到晚上，將北海岸打造成夜遊新景點，吸引人潮留駐，創造4.1億夜經濟產值。

除了創造產業鏈外，也透過異域合作翻轉既有印象，吸引人潮湧入北海岸。中角灣是北海岸最知名衝浪天堂，白天吸引大量民眾前來衝浪，以往大多在白天停留後就離開金山。透過「北海潮與火」夜間光影藝術妝點北海岸，結合知名國際舞團火舞表演，傳遞金山特有「蹦火仔」捕魚文化，將遊客留到晚上，帶動周邊食宿商機，3年來吸引超過50萬人到訪。

▲淡水漁人碼頭煙火秀將人潮一路由夏季延續到中秋甚至到國慶連假。

石門富基漁港以萬里蟹聞名，產季常湧入大量饕客，港內突堤碼頭原本僅是用來供漁船停靠，為增加漁港空間多元利用，與時尚業合作舉辦「北海岸時尚藝術季」，邀請學生設計師辦理畢業成果展，國內知名模特兒走秀展示漁港時尚，除了讓學生有個舞台實現夢想外，也改變民眾對漁港印象，逛漁港儼然成為時尚潮流，在非產季期間也能帶來人潮，銷售額成長30%。

另外，7、8月為淡水漁人碼頭旅遊旺季，為延續暑假人潮旺季並帶動漁港商機，農業局特地選在9、10月以吸睛的漁港煙火秀搭配水舞聲光表演，以光影在秋夜吸引大批人潮湧入，將人潮一路由夏季延續到中秋甚至到國慶連假，3年來吸引約825萬人到訪。

▲萬里瑪鋉溪畔搭配燈飾展出上百種杜鵑。

侯友宜表示，農業局3年來從「沒有」到「有」，推動夜經濟帶動地方產業發展，3年來吸引超過1千萬人次造訪北海岸及東北角，帶動逾53億經濟效益，也為新北市帶來破百項全國首創及第一。未來市府也持續以「友善環境、生態共好」核心理念，協助農漁民先創通路，鏈結產業，同時跨界串聯不同領域夥伴，深耕地方，共創特色經濟，用具體行動帶給市民身心靈健康，打造健康城市。

▲「北海潮與火」結合知名國際舞團火舞表演，3年來吸引超過50萬人到訪。

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