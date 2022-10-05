　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北發展夜經濟「從沒有到有」　3年吸千萬人創53億效益

▲新北發展夜經濟「從沒有到有」 3年吸千萬人創53億效益。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市長侯友宜肯定農業局推動夜經濟。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（5）日上午進行市政會議，農業局以「北海夜金閃閃．光的夜經濟」為題，說明施政成果與發展特色經濟及永續健康目標，從沒有到有，說明白天到晚上萬金杜鵑與北海潮與火、從陸地到海洋北海岸時尚藝術季及從陸地到天空淡水漁人碼頭煙火秀，帶動地方夜經濟，3年吸引超過1千萬人次造訪北海岸及東北角，帶動農村逾53億經濟效益。

農業局長李玟指出，農業局以「先開通路再開農路」為基礎，打造多樣農漁產品牌，透過農業創生、農村再生及青農力計畫，開發多樣農產加工品，打造農漁產業鏈，推動全年經濟，並推出線上通路「美味農業得來速」，3年來累計銷售量達3.6億元，也以元宇宙概念打造虛擬魚市，融合傳統市場及電商優點，打造新商業模式，連同實體通路、智慧販賣機等通路，協助農產銷售。

▲新北發展夜經濟「從沒有到有」 3年吸千萬人創53億效益。（圖／新北市農業局提供）

▲農業局長李玟報告「光的夜經濟」。

萬里、金山杜鵑花卉產銷班以生產杜鵑花苗為主，以往多用於工程美化造景，新北農業局為協助杜鵑產業發展，推出「萬金杜鵑」品牌，透過結合在地商家推出聯名商品，並與國際花藝設計師、青農共同布置產地花藝展。此外，也在萬里瑪鋉溪畔搭配燈飾展出上百種杜鵑，讓杜鵑花之美從白天可以延續到晚上，將北海岸打造成夜遊新景點，吸引人潮留駐，創造4.1億夜經濟產值。

除了創造產業鏈外，也透過異域合作翻轉既有印象，吸引人潮湧入北海岸。中角灣是北海岸最知名衝浪天堂，白天吸引大量民眾前來衝浪，以往大多在白天停留後就離開金山。透過「北海潮與火」夜間光影藝術妝點北海岸，結合知名國際舞團火舞表演，傳遞金山特有「蹦火仔」捕魚文化，將遊客留到晚上，帶動周邊食宿商機，3年來吸引超過50萬人到訪。

▲新北發展夜經濟「從沒有到有」 3年吸千萬人創53億效益。（圖／新北市農業局提供）

▲淡水漁人碼頭煙火秀將人潮一路由夏季延續到中秋甚至到國慶連假。

石門富基漁港以萬里蟹聞名，產季常湧入大量饕客，港內突堤碼頭原本僅是用來供漁船停靠，為增加漁港空間多元利用，與時尚業合作舉辦「北海岸時尚藝術季」，邀請學生設計師辦理畢業成果展，國內知名模特兒走秀展示漁港時尚，除了讓學生有個舞台實現夢想外，也改變民眾對漁港印象，逛漁港儼然成為時尚潮流，在非產季期間也能帶來人潮，銷售額成長30%。

另外，7、8月為淡水漁人碼頭旅遊旺季，為延續暑假人潮旺季並帶動漁港商機，農業局特地選在9、10月以吸睛的漁港煙火秀搭配水舞聲光表演，以光影在秋夜吸引大批人潮湧入，將人潮一路由夏季延續到中秋甚至到國慶連假，3年來吸引約825萬人到訪。

▲新北發展夜經濟「從沒有到有」 3年吸千萬人創53億效益。（圖／新北市農業局提供）

▲萬里瑪鋉溪畔搭配燈飾展出上百種杜鵑。

侯友宜表示，農業局3年來從「沒有」到「有」，推動夜經濟帶動地方產業發展，3年來吸引超過1千萬人次造訪北海岸及東北角，帶動逾53億經濟效益，也為新北市帶來破百項全國首創及第一。未來市府也持續以「友善環境、生態共好」核心理念，協助農漁民先創通路，鏈結產業，同時跨界串聯不同領域夥伴，深耕地方，共創特色經濟，用具體行動帶給市民身心靈健康，打造健康城市。

▲新北發展夜經濟「從沒有到有」 3年吸千萬人創53億效益。（圖／新北市農業局提供）

▲「北海潮與火」結合知名國際舞團火舞表演，3年來吸引超過50萬人到訪。

【更多新聞】

►快訊／基隆工安意外！電梯突故障急速下墜　工人遭夾重壓慘死

►無照男自撞砂石車釀5傷！2月大兒隔年溢奶嗆死　妻提告結果出爐

►八點檔真實上演！不滿乾女兒亂講女兒壞話　她當街賞4巴掌下場曝

►酒友誆「我有槍」搶理髮店　他還幫指收銀機位置成共犯下場曝

►拉女班長看A片打手槍！國小導師慘遭解聘　3年後法官判他無罪

►MIT石墨烯孅塑褲穿上超顯瘦！驚爆價980元

ET快訊
王浩宇不忍了！　「民進黨沒有網軍，真的沒有」
快訊／高虹安博論符合著作權法　律師聲明曝：絕無8成雷同可能
酒後會亂性？泌尿醫解答：硬不起來　「真的喝茫」只想做1件事
布裘開撕！裘莉控小布家暴　飛機上「抓髮、掐脖」孩子嚇哭
以為護身符能刀槍不入！男童叫哥哥「射我」　下秒中彈慘死
古裝男神驚傳離婚！　妻哭訴曝「婚姻現況」
快訊／天母驚傳建築物大石塊墜落　險砸中幼童

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

德國國會友台小組參訪台南　黃偉哲歡迎國際挺台好夥伴來交流

國慶連假出遊行程好幫手　新北交通資訊懶人包教您避塞車

尚Q彈山藥來敲門當季正夯　新北攜手阿基師推山藥料理

「老師是魔鬼！」狼師猥褻女童　台南議員批校方延誤通報成幫凶

新北發展夜經濟「從沒有到有」　3年吸千萬人創53億效益

「山中明珠3.0」日月潭帶動疫後觀光　朝霧碼頭改善擴建後重新啟用

台南宮廟來相挺　眾神齊加持反賄尚平安

中友百貨電梯掉落？業者澄清：僅「平衡鍊斷裂落下」車廂還在15樓

2022桃園眷村文化節10／7起登場　邀您同享眷味時光

劉櫂豪「大小朋友聽故事」　邀家長帶小朋友故事中想想玩玩

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

暖心！阿嬤回收物掉整街　9高中生雙手抱滿默默幫忙

情侶玩夜市麻將出千全被錄　老闆無奈：自以為亞洲快手

謝忻.小甜甜閨蜜情不再？　兩人並坐幾乎「全程零互動」

柯佳嬿被敲碗上《玩很大》超疑惑　韓國得獎..笑「粉絲哪有許光漢多」

轎車起步直撞孔洞上工人！　女駕駛聽「壓到人」急倒車

德國國會友台小組參訪台南　黃偉哲歡迎國際挺台好夥伴來交流

國慶連假出遊行程好幫手　新北交通資訊懶人包教您避塞車

尚Q彈山藥來敲門當季正夯　新北攜手阿基師推山藥料理

「老師是魔鬼！」狼師猥褻女童　台南議員批校方延誤通報成幫凶

新北發展夜經濟「從沒有到有」　3年吸千萬人創53億效益

「山中明珠3.0」日月潭帶動疫後觀光　朝霧碼頭改善擴建後重新啟用

台南宮廟來相挺　眾神齊加持反賄尚平安

中友百貨電梯掉落？業者澄清：僅「平衡鍊斷裂落下」車廂還在15樓

2022桃園眷村文化節10／7起登場　邀您同享眷味時光

劉櫂豪「大小朋友聽故事」　邀家長帶小朋友故事中想想玩玩

台鐵南迴線電車線斷落　列車延誤逾45分鐘

台南辦「我心目中的米其林」票選　在地人吐心聲：先處理好1問題

快訊／高虹安博論符合著作權法　律師聲明曝光：絕無8成雷同可能

德國國會友台小組參訪台南　黃偉哲歡迎國際挺台好夥伴來交流

海岬型船運費指數大漲13.77%、BDI即將破2千點　第四季相當看好

白安首度挑戰塗紅唇造型曝光！　邀傻白助陣...連五月天怪獸都出力

高雄「設計中島」登島攻略！十大必逛設計展10／7全面開放

疫情保費收入年增14%！永達保經一想到解封　直呼：好期待

陳仕朋、王維中飆K秀　單場三振數皆寫個人新高

曼哈頓租金2年暴漲逾5萬元！　她月收20萬苦喊租不起

禮儀師幫女亡者腦漿撿乾淨　一看「身分證後6碼」愣：巧合？

地方熱門新聞

中友業者澄清：僅平衡鍊斷裂落下

嘉義街頭出現「單人座」迷你電動車

台中食品大廠遭爆賣過期冷凍食品

破紀錄！台中市議會10議員榮退　「9人交棒下一代」

檢舉獎金最高1,000萬　移民署桃園站宣導反賄

狼師猥褻女童校方遭爆延誤通報

黃偉哲愛犬妞妞現身　影片意外引來米可白留言

曹興誠：不希望台灣變成香港

彰化吉祥物命名投票開跑...網友又歪樓　

2022桃園鮮奶節　10/8日起楊梅區登場

蔡宛秦宣傳車上喇叭遭受外力重擊破壞

2022年全國第43屆華宗盃排球賽落幕

嘉義地檢署反賄選成效宣導

台南4年增加4萬多個停車位

更多熱門

相關新聞

三重警打錯人批「不聞不問」！侯友宜「該懲處就懲處」：會隨時檢討

三重警打錯人批「不聞不問」！侯友宜「該懲處就懲處」：會隨時檢討

新北市三重區一名黃姓民眾上月遭三重分局永福派出所員警誤認為通緝犯，被打到渾身是傷，此事件引起外界輿論，受害者今日與立委召開記者會痛批市府「不聞不問」。對此，新北市長侯友宜今（5）日回應，第一時間分局長有誠懇的道歉，往後也會好好的檢討。

新北打造生態廊道　松鼠、藍鵲悠閒過路

新北打造生態廊道　松鼠、藍鵲悠閒過路

義天宮九皇祈安禮斗法會　侯友宜親赴參拜

義天宮九皇祈安禮斗法會　侯友宜親赴參拜

新北親子茶道重陽敬老　陳科名推廣奉茶培養孝道

新北親子茶道重陽敬老　陳科名推廣奉茶培養孝道

2022新北嚴選77家美食、商品名單出爐

2022新北嚴選77家美食、商品名單出爐

關鍵字：

新北農業市政

讀者迴響

熱門新聞

快訊／魏如萱證實離婚隆宸翰了！

快訊／金曲台語歌手高向鵬過世！

登山女神求斗內竟勾搭已婚富商　正宮痛心發聲

登山女神曾格爾「約泡過夜」已婚富商！　用身體拉贊助

許明杰醉罵「錢櫃芭樂阿嬤」當街下跪　網友卻一面倒挺他

蕭亞軒現身巴黎「五官又變了」驚人近照曝光！

快訊／原子少年成員「侵犯未成年女」 首發聲道歉了：接受一切懲處

原子少年20歲成員爆「爛醉撲倒網美」！

新婚5天！夫妻吞整罐壯陽藥陳屍酒店

快訊／中友百貨電梯「15F直墜B5」！民眾目睹嚇傻

開槍畫面曝！建設公司老闆遭近距離開3槍倒地

70歲富豪吃威而鋼「極樂20歲嫩妹」！40歲正宮復仇

女下水30mins姿勢怪　無視禁下水警語喪命

救出7隻「黑拉拉幼犬」！獸醫傻眼：不是狗

起底下跪許明杰「芭樂嬤」！不買就開罵還追人

更多

最夯影音

更多
夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先
調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面