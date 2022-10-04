新北打造「生態廊道」防路殺　台灣藍鵲、松鼠悠閒過路

▲松鼠悠閒漫步通過空中廊道。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

10月4日是世界動物日，宣導愛護動物的觀念，但落實善待動物的任務，新北市政府農業局近年來在部分農路辦理路殺生態觀察，記錄動物受到路殺的情形，鑒於動物通過道路受到路殺的事件頻繁發生，農業局與路殺社林德恩老師合作，透過辦理生態調查、紀錄路殺發生情形、建立熱點資料庫，再結合現地實況打造不同形式的生態廊道，盼以減少動物被路殺的情況。

農業局表示，目前已先後在三峽區、土城區及新店區農路辦理路殺計畫打造生態廊道，像是誘導式斜坡道、地下廊道及天空廊道等不同設施，讓棲息於樹冠層或是底層的動物，都有適合他們過路的通道，未來也將持續擴大路殺計畫調查範圍，一步步打造更多動物友善道路。

▲空中廊道提供動物用路安全的功能。

農業局說，像是土城區承天路自計畫開始以來，設置誘導式斜坡道連接地下生態廊道已成功融入自然環境中，成為動物經常使用的場所，也有效降低動物被路殺次數。而新設置的空中廊道，距離地面高5公尺，兩端銜接的是樹冠層的最低處，讓棲息在樹梢上的小動物們有多一個安全抵達對側樹林的選擇。

除了空中廊道中間有個「小涼亭」外，廊道周遭也都保留銜接樹冠層處的枝葉，是為了讓樹冠層活動的小動物多點躲藏的空間，降低擔心被天敵捉捕的顧慮，以增加用路的意願。另外，樹葉遮蔭也能讓空中廊道保持涼爽，在炎熱的天氣中能增加空中廊道的用路舒適度。

▲臺灣藍鵲在空中廊道上停憩。

農業局長李玟表示，透過對於農路周遭環境的生態與路殺狀況持續監測，再搭配改善工程相輔相乘，打造對於目標動物的「客製化」 生態廊道，建構生態友善道路，讓用路的市民朋友與野生動物都能共好。

▲鼬獾使用誘導式斜坡道。

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