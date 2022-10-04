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三重義天宮九皇祈安禮斗法會　侯友宜親赴參拜祈合境平安

▲三重義天宮九皇祈安禮斗法會 侯友宜親赴參拜祈合境平安。（圖／新北市民政局提供）

▲三重義天宮九皇祈安禮斗法會，侯友宜親赴參拜祈合境平安。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

10月4日（農曆9月初9）為「重陽節」也是「九皇大帝」誕辰日，新北市長侯友宜特別前往三重義天宮，向天上聖母參拜，並向九皇大帝祝壽，祈願市民安居樂業、合境平安，同時感謝義天宮長期對社會公益的貢獻。侯友宜表示，今年更捐贈1台醫療服務專車，為弱勢與偏遠地區民眾提供醫療服務。

侯友宜表示，宗教以心為本，是穩定人心、讓社會祥和的重要力量，義天宮是三重區重要信仰中心，不僅香火鼎盛，更善盡社會責任，運用在地影響力讓慈善流傳，關懷弱勢團體、捐助社會各項福利項目外，疫情期間也積極配合市府防疫政策，捐贈防疫物資，今年更捐贈1台醫療服務專車，為弱勢與偏遠地區民眾提供醫療服務，守護偏鄉民眾健康，感謝廟方善心義舉。

▲三重義天宮九皇祈安禮斗法會 侯友宜親赴參拜祈合境平安。（圖／新北市民政局提供）

▲三重義天宮今年捐贈1台醫療服務專車，為弱勢與偏遠地區民眾提供醫療服務。

義天宮主委劉文川說，禮斗是道教獨有的消災解厄、祈福延壽科儀，義天宮為祝賀九皇大帝聖誕，特別舉辦道教界最高法會之一的「九皇禮斗法會」，敬邀得道大法師連9天誦經禮懺，祈求風調雨順，國泰民安，並為參與禮斗民眾祈安植福，斗主皆可領取斗燈米回家吃平安。

民政局長柯慶忠表示，99重陽節亦稱為敬老節，是長輩們的大日子，提醒為人子女者，要孝順及重視家中的高齡長者，並發揚我國傳統孝道的美德，敬老尊賢。如同義天宮秉持媽祖慈悲精神，長期關懷獨居長者、發放物資及提供急難救助金等，關懷照顧地方弱勢團體，自建廟迄今已捐助各項公益金額超過1億元以上。

▲三重義天宮九皇祈安禮斗法會 侯友宜親赴參拜祈合境平安。（圖／新北市民政局提供）

柯慶忠說，除熱心公益慈善外，三重義天宮更是網友票選「動物友善宮廟」排名第一的宮廟，廟方收養許多隻流浪貓，每天自由穿梭廟殿陪香客參拜，更有不少愛貓人士專程到此拍照打卡，成為遠近馳名的「貓廟」，極具特色。

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