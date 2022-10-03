朱立倫指蔡適應確實結合黑道　蔡陣營：不實指控、不惜提告！

▲民進黨基隆市長候選人蔡適應。（圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／基隆報導

有關國民黨主席朱立倫3日上午表示「蔡適應確實與黑道結合起來，圖利黑道賺取不當之財」。對此，蔡適應競選總部發言人沈詠珮表示，國民黨不要再做賊的喊捉賊！也希望朱立倫主席可以收回他的不實指控，否則不惜提告。

沈詠珮指出，這件事情在2013、2014年時，是當時由朱立倫主政的新北市政府和行政院共同朝拍賣的方向討論，這件事情蔡委員並沒有參與。一直到2018年，委員接受地主有來陳情，說這件案子早已定案，只是拍賣程序一直流標，委員只請行政部門依法辦理不要延宕，至於後續標售的過程，他都沒有參與。

沈詠珮說，如果國民黨覺得當時土地不應這樣標售，身為土地管理機關，朱立倫市長當年就不應該提出這樣的主張，甚至接任的侯友宜市長也一樣可以提出意見反對，而不是現在才來指責，甚至用不實的言論，污名從頭到尾都沒有參與的蔡適應委員。

沈詠珮也反問，朱立倫為什麼不針對他所提名的候選人，至今無法交代他所擁有的境外公司，以及金流交待不清楚的事情，要求謝國樑好好的說明，為什麼拿不出匯款水單？是不是心虛？這些都有必要向大眾交代。

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