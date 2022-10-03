朱立倫領軍力挺高喊「凍蒜」　謝國樑打造友善、創新有愛城市

▲朱立倫領軍力挺基隆助陣高喊「凍蒜」。（圖／謝國樑競選辦公室提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

國民黨基隆市長候選人謝國樑今（3日）上午與朱立倫黨主席、夏立言副主席、黃健庭秘書長、許宇甄主委、林麗蟬主任，就青年議題、親子政策及基隆科學園區等各面向進行交流，現場討論熱烈、集結眾多支持者，全場民眾一同謝國樑加油打氣，朱立倫主席更高喊「謝國樑一定會勝選！凍蒜！」

朱立倫開場時提到，今天特別來到基隆為謝國樑加油打氣。朱立倫說，謝國樑是一位最有國際觀、最有愛心、最傾聽年輕人聲音的市長候選人。未來謝國樑要打造「亞洲最有愛的城市」，打造「基隆科學園區」，結合北北基共同發展，相信謝國樑是最適合的基隆市長人選「他一定做得到！」

▲朱立倫說，謝國樑是一位最有國際觀、最有愛心、最傾聽年輕人聲音的市長候選人。

副主席夏立言提到「這是回國後第一次公開行程」，就是要來基隆支持小愛爸爸謝國樑。夏立言說，過去和基隆有很深的淵源，當時第一份工作就在基隆，針對前陣子的赴陸話題，他認為，兩岸最重要的就是「和平」，而且基隆是北台灣最重要的港口城市，一旦發生軍事威脅，將對基隆民眾及城市環境造成很大的影響。

謝國樑很感謝今天朱立倫主席、夏立言副主席親自率隊來到基隆。過去8年，基隆在就業機會、醫療環境、教育水平仍然落後，謝國樑說，會非常努力，也提出「引進產業、增加就業、關懷弱勢」來做為政見主軸，未來也會多多向朱立倫主席和各位前輩學習，汲取市政經驗，為基隆市民爭取更好的生活。

▲夏立言提到「這是回國後第一次公開行程」，就是要來基隆支持小愛爸爸謝國樑。

此外，受邀擔任顧問的新移民代表、婦女部主任林麗蟬也提到，會協助謝國樑推動對於基隆新住民的照顧與支持，不論從創業、生活到「親子教育」需求，都會一步一步的規劃，謝國樑要打造基隆成為亞洲最有愛的城市，照護更多不同族群的朋友，特別是新移民和其子女，相信謝他一定是最好的基隆市長。

最後，謝國樑強調，這次選舉自己將與青年們站在一起，一起對18歲公民權投下同意票，並與更多青年朋友宣揚想法，支持年輕朋友爭取權益，讓我們一代接一代，一起努力前行，一起改變基隆，一起讓基隆更好。

【更多新聞】

►基市府美女發言人辭職輔選蔡適應 沈詠珮曝背後原因

►酒友誆「我有槍」搶理髮店 他還幫指收銀機位置成共犯下場曝

►拉女班長看A片打手槍！國小導師慘遭解聘 3年後法官判他無罪

►校慶80週年！大鵬國小全新操場啟用 師生票選跑道配色愛運動

►2度患癌考驗+雙腿截肢 新北市圖故事媽媽樂觀傳遞正能量