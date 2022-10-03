台灣基進支持陳時中　吳欣岱周五成立競總「可望同框」

▲台北市議員參選人吳欣岱。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選舉倒數54天，民進黨台北市長參選人陳時中喊出「議員全壘打」目標，並陸續與無黨籍台北市議員林亮君、黃郁芬、議員參選人吳崢同台，拉抬「台北隊」氣勢。台灣基進3日舉行記者會，宣布將全力支持陳時中；據透露，台灣基進議員參選人吳欣岱本週五將成立競選總部，屆時將有機會看到兩人同框的畫面。

台灣基進秘書長王興煥今天表示，台灣基進不可能和任何「拒絕抗中」的政黨成為友隊，就算選舉要爭取最多的支持，但是台灣基進有3者必反：反中國、反國民黨、反台灣民眾黨主席柯文哲，同時宣布，台灣基進全黨包括參選內湖南港區的醫師吳欣岱，將全力支持陳時中。

據了解，吳欣岱預計10月7日晚間舉行競選總部開幕活動，台灣基進已邀請陳時中與會，屆時將有機會看到兩人同台的畫面。

值得注意的是，此次港湖區議員參選爆炸，應選9席中，共有13名參選人，除了民進黨提名4席、國民黨提名5席外，還有台灣民眾黨參選人陳宥丞、時代力量參選人陳志明、新黨參選人劉榮之，以及獲得台灣基進提名的吳欣岱。時值時代力量前主席黃國昌近期以個人身份表態支持黃珊珊，吳欣岱也表態支持陳時中，屆時陳時中是否為吳欣岱助選，備受各方關注。