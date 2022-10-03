　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

基市府美女發言人辭職輔選蔡適應　沈詠珮曝背後原因

▲基市府發言人辭職輔選蔡適應 沈詠佩親曝背後原因。（圖／翻攝自《沈詠佩》臉書）

▲基隆市政府發言人沈詠珮（左）辭職輔選蔡適應（右）。（圖／翻攝自《沈詠佩》臉書，下同）

記者郭世賢／基隆報導

選戰倒數還剩54天的時間，基隆市選情進入白熱化階段，民進黨基隆市長候選人蔡適應日前發布新聞稿，他主動向林右昌市長「借將」，其核心幕僚市府發言人沈詠珮，已辭職進駐蔡適應競選總部加強戰力，外傳是因選情膠著。對此，沈詠珮今（3日）在臉書親曝原因「為了守護基隆好不容易進步的成果，不忍林右昌市長8年的心血，白費在國民黨手上。」

「我跟蔡適應委員其實並不熟，但基隆能否繼續進步改變，我很在意！」曾是電視台的記者，主跑政治新聞的沈詠珮說，4年前她離開了媒體工作，加入右昌市長的競選團隊，後來也在右昌市長的邀請下，成為市府團隊的一員；這過程中，幾乎所有包括會議、活動甚至是政策的制定過程，她都參與其中，她親身體會也親眼見證到，「右昌市長為了這座城市有多努力，也看到了過去在國民黨執政下，停滯落後的基隆，有多可惜！」

▲基市府發言人辭職輔選蔡適應 沈詠佩親曝背後原因。（圖／翻攝自《沈詠佩》臉書）

▲曾是電視台的記者，主跑政治新聞的沈詠珮，4年前她離開媒體工作，加入右昌市長的競選團隊。

沈詠珮表示，「我跟謝國樑也不熟，但我對他的政見與他說的話，很有意見！」她有感而發的說，終於明白了為什麼基隆人總說，過去的基隆被國民黨搞爛，且國民黨讓基隆10年增加100億負債，不禁想問問基隆人，「萬一這種候選人真的當選市長，基隆不就完蛋了嗎？」

沈詠珮說，林右昌施政滿意度高達8成，表示基隆市民很肯定他的施政，但這些施政8年是做不完的，「必須有個懂他的人、真正了解基隆的人，繼續延續下去，基隆才會有未來。」她直指輔選蔡適應，是為了守護基隆好不容易進步的成果。「基隆不能走回頭路，右昌市長這8年的心血更不能白費。」

沈詠珮也在臉書上PO出工作照並感性呼籲，肯定右昌市長執政8年的朋友、一起努力付出過的所有市府同仁夥伴，以及因為基隆翻新而感到光榮的所有市民們，一起挺身而出，為自己打贏這場選戰！

【更多新聞】

►酒友誆「我有槍」搶理髮店　他還幫指收銀機位置成共犯下場曝

►拉女班長看A片打手槍！國小導師慘遭解聘　3年後法官判他無罪

►校慶80週年！大鵬國小全新操場啟用　師生票選跑道配色愛運動

►2度患癌考驗+雙腿截肢　新北市圖故事媽媽樂觀傳遞正能量

►適合小朋友的「益生菌」60條特價1680元！調整體質、幫助消化

ET快訊
街景拍到活春宮！女趴車前野戰　網1點笑瘋：安全性行為
恐爆核戰？俄媒播放「核彈炸開」末日畫面　嗆西方應向普丁讓步
消防正妹圖鑑曝光！美貌神似「嫩版林青霞」　網嗨翻：跪求IG
被封「追殺高虹安NO.1」　律師公布最大收穫：謝謝妳
世界之壩／揭秘三峽大壩核心區！　40層樓水階梯超壯觀
公車突啟動又急剎！女乘客慘跌「終身癱瘓」　司機下場曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

2024誰當總統？藍綠白三強曝光　侯友宜小輸2.6個百分點

徐耀昌「唱反調」挺鍾東錦！朱立倫籲全黨以大局為重　未答是否祭黨紀

苗栗藍營鬧分裂！徐耀昌力挺鍾東錦　劉政鴻：按黨章處理

影／不封麥了？陳時中昨訪萬華開金口　自嘲：唱得有點爛

蔣萬安批王必勝變「陳時中發言人」　指揮中心成第二競選總部

蔣萬安辦公室批歧視台北　陳時中稱「誣蔑之詞」：不會獨厚或獨害

設性專區！最低調高雄市長參選人提政見：輔導性產業成服務業

賴清德稱台北是疫情開始！蔣萬安批「羞辱市民」　要陳時中明確表態

快訊／揭秘謝國樑「1天洗逾1億金流」手法　蔡適應轟金錢遊戲

柯文哲上台「人被拍少了」？　四叉貓還原現場抓真凶：關我屁事

超模「上身全裸走上伸展台」　設計師兩分鐘展現驚人畫面

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

彭佳慧「14歲高顏值帥兒」快嘴rap　帶聯絡簿上台「可以幫我簽嗎？」

高雄「會跳舞的棉花糖」　俏皮嬤邊捲邊跳恰恰！

69歲曾志偉「擁吻26歲性感女模」　女方身分起底是「富豪乾女兒」

樂天啦啦隊副隊長筠熹

浪浪誤闖禁區玩被抓包！　他教官口吻訓話：緊登來

《換乘2》娜妍.熙斗想復合又吵翻天　氣pupu「完全沒改變」：重新交往幹嘛！

駕照已註銷…91歲翁失控倒車「撞4行人2機車」！母攜子逛街慘死

2024誰當總統？藍綠白三強曝光　侯友宜小輸2.6個百分點

徐耀昌「唱反調」挺鍾東錦！朱立倫籲全黨以大局為重　未答是否祭黨紀

苗栗藍營鬧分裂！徐耀昌力挺鍾東錦　劉政鴻：按黨章處理

影／不封麥了？陳時中昨訪萬華開金口　自嘲：唱得有點爛

蔣萬安批王必勝變「陳時中發言人」　指揮中心成第二競選總部

蔣萬安辦公室批歧視台北　陳時中稱「誣蔑之詞」：不會獨厚或獨害

設性專區！最低調高雄市長參選人提政見：輔導性產業成服務業

賴清德稱台北是疫情開始！蔣萬安批「羞辱市民」　要陳時中明確表態

快訊／揭秘謝國樑「1天洗逾1億金流」手法　蔡適應轟金錢遊戲

柯文哲上台「人被拍少了」？　四叉貓還原現場抓真凶：關我屁事

全面提升消防戰鬥力！　台南消防弟兄推行新式體能測驗登場

2022諾貝爾獎將陸續揭曉　3大華裔科學家列熱門奪獎名單

陳美鳳辣登國慶晚會　揪鮮肉男團助陣...預告曝光「珍藏30年傳家寶」

上班狂Call「鄰居小孩作業不會」　媳怨婆婆1習慣沒同理心

台東卑南鄉111年度地籍圖重測結果　即日起公告

4潛客賞魚漂流墾丁外海　業者出動香蕉船救援！違和畫面網笑了

23萬人擠爆西湖！上海再現「拉鍊式人牆」　工作人員：心態崩了

918強震釀台東縣35輕重傷+331房受損　縣府展開後續慰問及重建

老醫師看診狂跑廁所以為攝護腺肥大　一查竟罹癌「險全切除」

吳子嘉爆料落跑求官…高喊「告我啊」！沈慧虹競辦今按鈴提告

女大生動漫展「沒穿內褲狂掀裙」　喊冤「喬姿勢意外」反批偷拍

政治熱門新聞

4大咖力挺陳時中！他點出最大敗筆：分裂了

「房地產是護國神山」遭譏炒房部長　徐國勇：不要斷章取義

追殺高虹安「4天50萬筆」攻擊　10大粉專：謝謝帶流量

蔣萬安拋教育政策　幼教、國教、中等及後中等教育藍圖一次曝光

「高雄浮屍」惹毛學者、醫師　怒轟馬英九：殘酷冷血

轟矢板明夫「吃共產黨奶水長大」　蔡正元同意公開辯論

快訊／環南攤商晚會「1人突倒地」

粉專認了造謠蔣萬安「小倆口」　合照女主播嗆告

賴清德稱「台北市是疫情的開始」　陳時中：是武漢

柯文哲上台「人被拍少了」？　四叉貓抓真兇：關我屁事

陳時中造勢民進黨大咖都來了！　四叉貓曬人潮實況照：擠不進去

賴清德「台北是疫情的開始」是失言？　他聽完喊：這是個事實

「追殺高虹安」粉專名單曝光　第一是他

ET專訪／「桃園勇者」鄭運鵬喊「要立死志！」　轉守為攻6政見：當台灣火車頭

更多熱門

相關新聞

賴清德用澤倫斯基比擬蔡其昌　要靠「區域攻擊」反敗為勝

賴清德用澤倫斯基比擬蔡其昌　要靠「區域攻擊」反敗為勝

民進黨台中市長參選人蔡其昌2日晚間於台中大甲舉辦造勢活動，邀請到副總統賴清德、行政院長蘇貞昌與屏東縣長潘孟安到場助陣。賴清德在致詞時稱，以烏克蘭總理澤倫斯基比擬蔡其昌，認為烏克蘭靠總統領導、靠全國人民團結，靠民主自由爭取國際社會支持，澤倫斯基也靠著「區域攻擊」，烏克蘭才可以反敗為勝。

疑借場地被卡！林佳龍求侯友宜幫忙　蘇貞昌：別因自己在選舉就偏頗

疑借場地被卡！林佳龍求侯友宜幫忙　蘇貞昌：別因自己在選舉就偏頗

「追殺高虹安NO.1」　律師公布最大收穫！

「追殺高虹安NO.1」　律師公布最大收穫！

戰翻周玉蔻、打趴陳時中　媒體人爆蔣萬安有「王牌」：會越來越強

戰翻周玉蔻、打趴陳時中　媒體人爆蔣萬安有「王牌」：會越來越強

徐耀昌現身鍾東錦造勢會場　力挺鍾是接班人　

徐耀昌現身鍾東錦造勢會場　力挺鍾是接班人　

關鍵字：

2022九合一大選2022基隆市2022基隆市長蔡適應發言人沈詠珮

讀者迴響

熱門新聞

有症狀卻都快篩陰　醫揭原因

快訊／花蓮04:25發生「規模5.3地震」最大震度4級

冷空氣明晚到「狂掉9℃」轉雨　國慶連假天氣出爐

是他的！少女騎「男性朋友」車掉槍

郭泓志妻罕見露面超美！網看傻了：生3個？

台灣哪件事情「世界NO.1」？　全場神回這2字

透天厝才完工　秒佔人行道大違建

龍山寺不靈了？命理師曝原因：兵將罷工了

老翁撞死人辯「不記得」　她38歲生子卻天人永隔

即／正妹里長參選人跪地CPR　萬華百公斤男送醫不治

兒子無照偷騎機車！媽將人「抓到往生室」

重機女秀翹孤輪　同行騎士護花　

台中少女無照車禍　車廂驚見槍

台美利差擴大　學者：這資產更賺

聘金給幾十萬！婚宴卻辦在小吃店

更多

最夯影音

更多
超模「上身全裸走上伸展台」　設計師兩分鐘展現驚人畫面

超模「上身全裸走上伸展台」　設計師兩分鐘展現驚人畫面
泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

彭佳慧「14歲高顏值帥兒」快嘴rap　帶聯絡簿上台「可以幫我簽嗎？」

彭佳慧「14歲高顏值帥兒」快嘴rap　帶聯絡簿上台「可以幫我簽嗎？」

高雄「會跳舞的棉花糖」　俏皮嬤邊捲邊跳恰恰！

高雄「會跳舞的棉花糖」　俏皮嬤邊捲邊跳恰恰！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面