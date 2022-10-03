基市府美女發言人辭職輔選蔡適應　沈詠珮曝背後原因

▲基隆市政府發言人沈詠珮（左）辭職輔選蔡適應（右）。（圖／翻攝自《沈詠佩》臉書，下同）

記者郭世賢／基隆報導

選戰倒數還剩54天的時間，基隆市選情進入白熱化階段，民進黨基隆市長候選人蔡適應日前發布新聞稿，他主動向林右昌市長「借將」，其核心幕僚市府發言人沈詠珮，已辭職進駐蔡適應競選總部加強戰力，外傳是因選情膠著。對此，沈詠珮今（3日）在臉書親曝原因「為了守護基隆好不容易進步的成果，不忍林右昌市長8年的心血，白費在國民黨手上。」

「我跟蔡適應委員其實並不熟，但基隆能否繼續進步改變，我很在意！」曾是電視台的記者，主跑政治新聞的沈詠珮說，4年前她離開了媒體工作，加入右昌市長的競選團隊，後來也在右昌市長的邀請下，成為市府團隊的一員；這過程中，幾乎所有包括會議、活動甚至是政策的制定過程，她都參與其中，她親身體會也親眼見證到，「右昌市長為了這座城市有多努力，也看到了過去在國民黨執政下，停滯落後的基隆，有多可惜！」

▲曾是電視台的記者，主跑政治新聞的沈詠珮，4年前她離開媒體工作，加入右昌市長的競選團隊。

沈詠珮表示，「我跟謝國樑也不熟，但我對他的政見與他說的話，很有意見！」她有感而發的說，終於明白了為什麼基隆人總說，過去的基隆被國民黨搞爛，且國民黨讓基隆10年增加100億負債，不禁想問問基隆人，「萬一這種候選人真的當選市長，基隆不就完蛋了嗎？」

沈詠珮說，林右昌施政滿意度高達8成，表示基隆市民很肯定他的施政，但這些施政8年是做不完的，「必須有個懂他的人、真正了解基隆的人，繼續延續下去，基隆才會有未來。」她直指輔選蔡適應，是為了守護基隆好不容易進步的成果。「基隆不能走回頭路，右昌市長這8年的心血更不能白費。」

沈詠珮也在臉書上PO出工作照並感性呼籲，肯定右昌市長執政8年的朋友、一起努力付出過的所有市府同仁夥伴，以及因為基隆翻新而感到光榮的所有市民們，一起挺身而出，為自己打贏這場選戰！

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