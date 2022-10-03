拉抬黃珊珊？柯文哲拋「私幼補助2萬5880元」　比蔣萬安政見多880元

▲柯文哲出席台北市學前教育未來展望及政策發布會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

無黨籍台北市長參選人黃珊珊日前拋出教育政見，將5歲幼兒納入台北市國民義務教育範疇，3、4歲幼兒免學費，就讀私立幼兒園補助加倍到一學期約2萬7320元。不過台北市長柯文哲3日宣布教育政策，幾乎與黃珊珊政策相同，卻比國民黨台北市長參選人蔣萬安的2至4歲私幼補助多880元、比黃珊珊政見少1440元。

柯文哲3日原訂沒有市政行程，但2日晚間透過市府臨時新增「台北市學前教育未來展望及政策發布會」，除了柯文哲之外，連先前替黃珊珊教育政策站台的北市教育局長曾燦金也在場。

而柯文哲也於活動中宣布，幼兒學費補助方案轉型為「您我寶貝你」私立幼兒園學費差額補貼方案，原有每學期補助2至4歲幼童的家長1萬3660元（約每月2276元），轉型為補助2至4歲幼兒最高每學期2萬5880元（約每月4313元），較現行增加每月2037元，因此家長負擔從9724元降低至7687元。

▲蔣萬安教育政見，2至4歲每年補助5萬元，代表一學期補助2.5萬元。（圖／蔣萬安辦公室提供）

相較之下，國民黨台北市長參選人蔣萬安日前拋出的教育政策，除了逐步實施5歲幼兒納入義務教育之外，補助私幼學費部分，2至4歲每學期補助1萬3660元提升至每學期2萬5000元（一年5萬元）。

而無黨籍台北市長參選人黃珊珊9月28日拋出的教育政策，則分別為5歲幼兒納入台北市國民義務教育，3歲、4歲幼兒納入台北市免學費幼兒教育範疇，並讓就讀私立幼兒園補助加倍至每學期約2萬7320元（意指一年5萬4640元）。

從柯文哲3日召開的記者會可見，2至4歲私立幼兒園幼童每學期補助2萬5880元，此數字已經比蔣萬安提的「2至4歲每學期2萬5000元」還多880元，但柯文哲版本則比黃珊珊提出的「補助每學期2萬7320元」要少1440元。

面對北市府今突然更改的標準，幾乎與黃珊珊教育政見相似，柯文哲於記者會中表示，政策是連續性的，任何一個政策推出都並非只想1、2天，而是早有長期規劃，包括公共化達到70％、降低公共化與私立幼兒園差距，這是好幾年推動的政策延續。

黃珊珊也於長者照護政策記者會時回應，市政是延續的，台北市教育力全國第一、亞洲第一，納在教育局所提的政策，都是她於市議會任內不斷討論琢磨，教育政策延續是百年大計，「不可能他們做了、我們不做，或者是我們做了、他們不做，我覺得大家就是一起討論，一起往前走。」

▼台北市政府「學前教育未來展望及政策發布會」，將私立幼兒園的中央加地方補助每月7276元，提升至每月9313元。（圖／台北市政府提供）