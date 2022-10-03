快訊／揭鍾東錦25歲犯「傷害致死」　邱顯智、宋國鼎籲說明態度

▲宋國鼎、邱顯智召開「打破黑金政治，終結派系世襲」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

時代力量立委邱顯智與苗栗縣長候選人宋國鼎今（3日）召開記者會，宋國鼎指出苗栗縣議長、現任縣長候選人鍾東錦曾在1987年犯下傷害致死案，當時其本名為「鍾朝平」。宋國鼎表示，鍾東錦5月16日表示，若提出相關事實，就馬上退選且辭去議長職務，對此他呼籲鍾清楚表示態度，並提出說明。

針對時代力量的指控，鍾東錦陣營預計稍晚會正式對外說明。

邱顯智、宋國鼎3日下午召開第一場「打破黑金政治，終結派系世襲」記者會。宋國鼎指出，鍾東錦原名鍾朝平，鍾朝平25歲犯下傷害致死案；根據1987年5月6日報導，當年5月5日凌晨2時，有7名男子在台北錦州街吃消夜，期間與喝酒醉的20歲鄰桌胡姓客人發生衝突，胡姓客人遭到拳大腳踢，遭活活打死。

宋國鼎又指，根據最高法院77年度台上字2846號記載，判決內容指被害人胡OO藉酒意攔住沈OO打擊耳光，薛OO見狀出拳將胡OO擊倒在地，而鍾朝平跟沈OO、薛OO共同腳踢已倒在地的胡OO頭部，導致胡OO前額挫傷、左上肩與右顱部擦傷等，引發合併顱內蜘蛛網膜下腔出血，送醫不治死亡。

宋國鼎說，針對這樣的事實，這是苗栗縣民相當害怕的事情，如果涉及殺人未遂，以及涉及傷害致死前科的人擔任縣長，會帶來怎樣的問題。他要呼籲鍾中僅兩件事：第一、鍾東錦5月16日稱他有殺人未遂前科，但現在讓民眾發現，鍾涉及一條死亡的生命，有傷害指死的經歷，道底有那些不清楚的過去，請鍾東錦跟全體縣民說清楚；第二、鍾東錦5月16日也公開說，提出殺人事實，不光獎金10萬元，且馬上退選，並辭去議長職務，這點鍾有必要清楚表示態度，並提出說明。

邱顯智則說，鍾東錦未公開說明上述事情，他們是接獲民眾檢舉，再經查證，才知情，而這跟鍾東錦之前提到的劃破肚皮一事，是不同的。選舉之中，候選人的學經歷不能造假，過去涉犯哪些案件，都應該被揭露出來，才能讓選民有清楚的判斷，所以鍾東錦必須站出來清楚說明有無其他案件，或類似行為。

對於如何證明鍾東錦就是鍾朝平？邱顯智表示，這有相關事實可以查證，但相關狀況，鍾東錦可以出來回答。