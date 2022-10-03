投身南投市長選戰！賴燕雪遭控「3年前偷衣被判刑」　私領域拒回應

▲南投縣議員賴燕雪競選南投市長，不料卻遭控曾偷衣被逮。（圖／翻攝賴燕雪臉書）

文／中央社

（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）競選南投市長的民進黨南投縣議員賴燕雪今天遭縣議員張嘉哲等人指控曾到賣場偷衣服落網，被依竊盜罪判刑，應向市民說明清楚。對此，賴燕雪說，選舉應提政見，私領域不回應。

賴燕雪接受媒體聯訪回應表示，選舉應是正向「端出牛肉」、提出公共政策來說服選民，「只要是私領域，我一概不回應」；有關多處掛看板指「拒絕竊盜前科候選人入主南投市公所、竊盜被告賴燕雪」，她表示，已向南投縣選舉委員會申訴，也將請檢警查辦。

競選南投市長的國民黨南投縣議員張嘉哲今天與國民黨南投縣長參選人許淑華、縣議員參選人林儒暘等人召開「法院定讞前科的市長，你要嗎？」記者會，許淑華指出，競選南投市長的縣議員賴燕雪曾犯竊盜罪，這樣的人適合擔任市長嗎？請賴燕雪出面說明偷竊過程，也請民進黨中央說明是否知情後仍要提名竊盜犯參選。

張嘉哲指出，參選人道德操守應受檢視，面對外界早有質疑，賴燕雪、民進黨遲遲不說明，市長掌管市公所及南投市一切公共事務，因此，參選人應公開說明自身操守有無問題，也請民進黨勿用不實言論意圖掩蓋偷竊事實，今天他們不是選舉攻擊，而是市民不該被騙。

根據張嘉哲等人提供的台中地方法院刑事判決內容，賴燕雪民國108年6月22日在新光三越台中中港分店竊取衣物，未結帳即逃離現場，店長察覺報警。被告賴燕雪於警詢時及偵查中坦承竊取財物，法院依竊盜罪判處拘役30天，可易科罰金，緩刑2年，並應支付公庫5000元。