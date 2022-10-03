　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

投身南投市長選戰！賴燕雪遭控「3年前偷衣被判刑」　私領域拒回應

▲▼南投縣議員賴燕雪。（圖／翻攝賴燕雪臉書）

▲南投縣議員賴燕雪競選南投市長，不料卻遭控曾偷衣被逮。（圖／翻攝賴燕雪臉書）

文／中央社

（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）競選南投市長的民進黨南投縣議員賴燕雪今天遭縣議員張嘉哲等人指控曾到賣場偷衣服落網，被依竊盜罪判刑，應向市民說明清楚。對此，賴燕雪說，選舉應提政見，私領域不回應。

賴燕雪接受媒體聯訪回應表示，選舉應是正向「端出牛肉」、提出公共政策來說服選民，「只要是私領域，我一概不回應」；有關多處掛看板指「拒絕竊盜前科候選人入主南投市公所、竊盜被告賴燕雪」，她表示，已向南投縣選舉委員會申訴，也將請檢警查辦。

競選南投市長的國民黨南投縣議員張嘉哲今天與國民黨南投縣長參選人許淑華、縣議員參選人林儒暘等人召開「法院定讞前科的市長，你要嗎？」記者會，許淑華指出，競選南投市長的縣議員賴燕雪曾犯竊盜罪，這樣的人適合擔任市長嗎？請賴燕雪出面說明偷竊過程，也請民進黨中央說明是否知情後仍要提名竊盜犯參選。

張嘉哲指出，參選人道德操守應受檢視，面對外界早有質疑，賴燕雪、民進黨遲遲不說明，市長掌管市公所及南投市一切公共事務，因此，參選人應公開說明自身操守有無問題，也請民進黨勿用不實言論意圖掩蓋偷竊事實，今天他們不是選舉攻擊，而是市民不該被騙。

根據張嘉哲等人提供的台中地方法院刑事判決內容，賴燕雪民國108年6月22日在新光三越台中中港分店竊取衣物，未結帳即逃離現場，店長察覺報警。被告賴燕雪於警詢時及偵查中坦承竊取財物，法院依竊盜罪判處拘役30天，可易科罰金，緩刑2年，並應支付公庫5000元。

►「花月嵐大蒜拳骨白濃拉麵」在家想吃就吃超過癮！現省250元快囤貨

ET快訊
她懷孕9個月「每天啪3次還內射」憂影響生產　網歪樓：好好喔
快訊／重複感染定義放寬！　635人一個月內「二度確診」
快訊／8縣市病例破千！　全台確診分佈曝
快訊／今本土+33377　比上週同期增17%
台股守住13300關卡　國安基金曝「1狀況」隨時會出手
沒紅線！他停車「車輪被鎖鐵鏈」　屋主咆哮丟泥巴、刮鋁圈
諾貝爾獎將揭曉　「唯一台灣人」有望獲獎
足球場17童被踩死！　小兄弟第一次進場雙雙送命

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／揭鍾東錦25歲犯「傷害致死」　邱顯智、宋國鼎籲說明態度

王鴻薇喊「老公愛我愛得要死」　洪秀柱想到那年換柱很受傷

台灣基進支持陳時中　吳欣岱周五成立競總「可望同框」

藍白隔空交火黃珊珊拋辯論　陳時中：逞口舌之快做贏才是贏

投身南投市長選戰！賴燕雪遭控「3年前偷衣被判刑」　私領域拒回應

朱立倫領軍力挺高喊「凍蒜」　謝國樑打造友善、創新有愛城市

獨／林佳龍沒被卡！板二運動場「選前3天全包」　板一5月早被借走

獨／正妹議員參選人林若宸細肩辣照曝　露腿拉二胡、長期替弱勢送暖

侯友宜陷博士學位羅生門　徐國勇反罵立委：就是為了選舉嘛！

游智彬揭鄭文燦論文抄襲　桃市府：引述研究資料正常合理範圍內

超模「上身全裸走上伸展台」　設計師兩分鐘展現驚人畫面

彭佳慧「14歲高顏值帥兒」快嘴rap　帶聯絡簿上台「可以幫我簽嗎？」

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

高雄「會跳舞的棉花糖」　俏皮嬤邊捲邊跳恰恰！

69歲曾志偉「擁吻26歲性感女模」　女方身分起底是「富豪乾女兒」

樂天啦啦隊副隊長筠熹

浪浪誤闖禁區玩被抓包！　他教官口吻訓話：緊登來

《換乘2》娜妍.熙斗想復合又吵翻天　氣pupu「完全沒改變」：重新交往幹嘛！

被移工猛撞...準新娘清醒了　第1句話喊「想爸媽」好揪心

快訊／揭鍾東錦25歲犯「傷害致死」　邱顯智、宋國鼎籲說明態度

王鴻薇喊「老公愛我愛得要死」　洪秀柱想到那年換柱很受傷

台灣基進支持陳時中　吳欣岱周五成立競總「可望同框」

藍白隔空交火黃珊珊拋辯論　陳時中：逞口舌之快做贏才是贏

投身南投市長選戰！賴燕雪遭控「3年前偷衣被判刑」　私領域拒回應

朱立倫領軍力挺高喊「凍蒜」　謝國樑打造友善、創新有愛城市

獨／林佳龍沒被卡！板二運動場「選前3天全包」　板一5月早被借走

獨／正妹議員參選人林若宸細肩辣照曝　露腿拉二胡、長期替弱勢送暖

侯友宜陷博士學位羅生門　徐國勇反罵立委：就是為了選舉嘛！

游智彬揭鄭文燦論文抄襲　桃市府：引述研究資料正常合理範圍內

鋼筋國際原料行情止跌　豐興三大產品本周盤價開平盤

疫情比上週增6.6%！王必勝：國內防疫鬆懈「仍在高原期」

指揮中心淪陳時中第二競辦？　王必勝「7重點」解釋不裁撤原因

快訊／揭鍾東錦25歲犯「傷害致死」　邱顯智、宋國鼎籲說明態度

科技業缺工潮！　台大電資學院長張耀文：留才優勢快速消逝中

王鴻薇喊「老公愛我愛得要死」　洪秀柱想到那年換柱很受傷

退休女教師不敵「帥機師」甜言蜜語　就算被騙過堅持匯44萬

新增93例BA.4、BA.5本土！佔確定病例近8成　羅一鈞：已取代趨勢

歐美不同調　美西線有海運聯盟運價跌破2千、歐洲線卻開始加收買艙費

她懷孕9個月「每天愛愛1～3次還內射」憂影響生產　網歪樓：好好喔

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

政治熱門新聞

4大咖力挺陳時中！他點出最大敗筆：分裂了

2024誰當總統？藍綠白三強曝光　侯友宜小輸2.6個百分點

獨／正妹議員參選人林若宸細肩辣照曝　露腿拉二胡、長期替弱勢送暖

「房地產是護國神山」遭譏炒房部長　徐國勇：不要斷章取義

蔣萬安拋教育政策　幼教、國教、中等及後中等教育藍圖一次曝光

柯文哲上台「人被拍少了」？　四叉貓抓真兇：關我屁事

「高雄浮屍」惹毛學者、醫師　怒轟馬英九：殘酷冷血

追殺高虹安「4天50萬筆」攻擊　10大粉專：謝謝帶流量

民調：沈慧虹30.4%、高虹安27.3%　「戰學歷有殺傷力」

轟矢板明夫「吃共產黨奶水長大」　蔡正元同意公開辯論

賴清德12小時內未道歉　柯：人在江湖

快訊／環南攤商晚會「1人突倒地」

粉專認了造謠蔣萬安「小倆口」　合照女主播嗆告

戰翻周玉蔻、打趴陳時中　媒體人爆蔣萬安有「王牌」：會越來越強

更多熱門

相關新聞

朱立倫領軍力挺　謝國樑打造友善有愛城市

朱立倫領軍力挺　謝國樑打造友善有愛城市

國民黨基隆市長候選人謝國樑今（3日）上午與朱立倫黨主席、夏立言副主席、黃健庭秘書長、許宇甄主委、林麗蟬主任，就青年議題、親子政策及基隆科學園區等各面向進行交流，現場討論熱烈、集結眾多支持者，全場民眾一同謝國樑加油打氣，朱立倫主席更高喊「謝國樑一定會勝選！凍蒜！」

獨／林佳龍沒被卡！板二運動場「選前3天全包」　板一5月早被借走

獨／林佳龍沒被卡！板二運動場「選前3天全包」　板一5月早被借走

獨／正妹議員參選人林若宸細肩辣照曝　露腿拉二胡、長期替弱勢送暖

獨／正妹議員參選人林若宸細肩辣照曝　露腿拉二胡、長期替弱勢送暖

遭林佳龍控卡場地　侯友宜：有相關租借辦法歡迎申請

遭林佳龍控卡場地　侯友宜：有相關租借辦法歡迎申請

鍾小平控里民倒下「陳時中在唱歌」　莊瑞雄：不必政治攻擊

鍾小平控里民倒下「陳時中在唱歌」　莊瑞雄：不必政治攻擊

關鍵字：

2022九合一大選2022南投市2022南投市長賴燕雪偷竊

讀者迴響

熱門新聞

有症狀卻都快篩陰　醫揭原因

即／正妹里長參選人跪地CPR　萬華百公斤男送醫不治

快訊／花蓮04:25發生「規模5.3地震」最大震度4級

冷空氣明晚到「狂掉9℃」轉雨　國慶連假天氣出爐

郭泓志妻罕見露面超美！網看傻了：生3個？

台灣哪件事情「世界NO.1」？　全場神回這2字

胡椒粉不給了！會員挺好市多：真的該收

台61重機「孤輪狂飆」25秒！騎士起底是豪乳正妹

直擊大咖視帝「超商領包裹」！

是他的！少女騎「男性朋友」車掉槍

透天厝才完工　秒佔人行道大違建

龍山寺不靈了？命理師曝原因：兵將罷工了

兒子無照偷騎機車！媽將人「抓到往生室」

老翁撞死人辯「不記得」　她38歲生子卻天人永隔

重機女秀翹孤輪　同行騎士護花　

更多

最夯影音

更多
超模「上身全裸走上伸展台」　設計師兩分鐘展現驚人畫面

超模「上身全裸走上伸展台」　設計師兩分鐘展現驚人畫面
彭佳慧「14歲高顏值帥兒」快嘴rap　帶聯絡簿上台「可以幫我簽嗎？」

彭佳慧「14歲高顏值帥兒」快嘴rap　帶聯絡簿上台「可以幫我簽嗎？」

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

高雄「會跳舞的棉花糖」　俏皮嬤邊捲邊跳恰恰！

高雄「會跳舞的棉花糖」　俏皮嬤邊捲邊跳恰恰！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面