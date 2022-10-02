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外交部與駐泰代表處大推左鎮二寮絕景　黃偉哲：歡迎親臨體驗美景與文化

▲外交部與駐泰代表處，相繼在臉書大推台南左鎮二寮絕景，台南市長黃偉哲歡迎親臨體驗左鎮二寮絕景與文化之美。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲外交部與駐泰代表處，相繼在臉書大推台南左鎮二寮絕景，台南市長黃偉哲歡迎親臨體驗左鎮二寮絕景與文化之美。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

最近台南左鎮二寮很吸睛！繼外交部日前在英文版今日台灣電子報(Taiwan Today)引用黃偉哲市長臉書的照片，分享左鎮二寮日出絕美的雲海，無獨有偶的，駐泰代表處2日也在臉書頁上，以中泰雙語介紹台南左鎮二寮的美麗日出，並巧妙形容「斜射光與白堊地形上的竹林雲霧交會，形成如潑墨國畫般的絕美景象」。

▲外交部與駐泰代表處，相繼在臉書大推台南左鎮二寮絕景，台南市長黃偉哲歡迎親臨體驗左鎮二寮絕景與文化之美。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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黃偉哲市長表示，感謝外交部跟駐泰代表處慧眼獨具，向國際朋友介紹台南左鎮二寮的日出絕景，事實上，二寮正是台灣海拔最低的觀日出勝地，不用攀登到高山，只要在天氣清朗時來到這等候，可看到中央山脈於曙光中慢慢浮現，當晨光映照二寮特殊的白堊地形山丘上，還能欣賞到色彩變幻莫測的大片雲海，絕對是會讓人一生難忘的美景。

▲外交部與駐泰代表處，相繼在臉書大推台南左鎮二寮絕景，台南市長黃偉哲歡迎親臨體驗左鎮二寮絕景與文化之美。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃市長進一步分享，10月1日清晨，有2千多位民眾也剛在二寮享用了一場豐富的藝術饗宴，「2022台南國際音樂節」(TIMF)今年展現擁抱戶外的決心，在二寮舉辦了「冒險啟程日出音樂會」，現場以100把大提琴與排灣族彩虹古謠隊的天籟美聲，輔以多層次又壯闊的雲海曙光，讓現場樂迷感受到大自然、音樂、詩歌間的和諧共鳴，甚至還有從台北專程包車遠道而來的樂迷，凌晨2點就守候在二寮觀日亭，只為參與這場充滿希望的冒險啟程。

▲外交部與駐泰代表處，相繼在臉書大推台南左鎮二寮絕景，台南市長黃偉哲歡迎親臨體驗左鎮二寮絕景與文化之美。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府指出，來到左鎮，除了欣賞絕美的二寮日出外，草山月世界是由砂岩與頁岩組成的罕見青灰岩地形，也很值得漫步欣賞，此外，左鎮的化石園區更是非常適合親子共遊的好去處，隨著國境逐漸開放，也期盼能迎接更多國際旅客前來這裡，體驗左鎮的豐富地景與文化。

▲外交部與駐泰代表處，相繼在臉書大推台南左鎮二寮絕景，台南市長黃偉哲歡迎親臨體驗左鎮二寮絕景與文化之美。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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