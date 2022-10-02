恐怖！台南靈車倒車「詭異暴衝」撞殯儀館　2人險遭壓成肉餅

記者林悅／台南報導

台南市立殯儀館2日上午10時發生1起靈車失控撞擊1部自小客車後，再衝撞台南市殯葬管理所前無障礙設施，造成小客車及欄杆設施及公共電話毀損，當時有1對男女家屬正在管理所前休息，見狀及時逃走，幸無人員受傷，否則後果不堪設想，肇事原因及相關責任由市警六分局警方調查中。

▲台南市立殯儀館門前發生車禍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市立殯儀館2日上午10時許發生1起車禍事件 ，1部停在該處的加長型靈車，突然倒車暴衝後，撞擊1部行經該處白色自小客車後，再繼續倒退衝入台南市殯葬管理所大門，將門前無障礙欄杆設備、牆上公共電話、桌椅全部撞毀，靈車才停住，當時在大門前有2名男女民眾坐在該處桌椅休息，見狀馬上逃離現場，幸無人員傷亡。

台南市殯葬管理所所長廖偉登指出，案發時他在辦公室內聽到「碰」一聲撞擊的巨響，往外一看發現是1部靈車衝撞管理所前無障礙相關設備，他馬上出去察看，發現欄杆、公共電話等設備被撞毀，現場無人員傷亡，他馬上通報台南市警六分局大林所派員查處，該靈車司機沒有受傷，警方酒測也沒有酒駕，駕駛也不知為何會失控倒車先撞上1部經過該處白色自小客車後，再偏向撞入管理所大門，撞毀公物，相關財物損失將請廠商來估價才知。

市警六分局案發後派員前來勘查測繪蒐證，全案肇事原因及相關責任由市警六分局警方調查處理中。