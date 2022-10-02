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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

疫後首個德國訪團來了！　6天行程將見蔡英文、賴清德

▲▼德國國會友台小組主席魏爾胥（Klaus-Peter Willsch）率領的德國國會代表團今天上午抵台訪問6天。（圖／外交部提供）

▲魏爾胥率領的德國國會代表團今天上午抵台。（圖／外交部提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

德國國會友台小組主席魏爾胥（Klaus-Peter Willsch）率領的德國國會代表團1日上午抵台訪問6天，我國駐德國代表謝志偉同機陪同，謝說，這次出發的訪團朝野6黨全到齊，因為，不分黨派他們都挺台灣，台灣是自由民主的燈塔，發光、發熱也發亮。

謝志偉透過臉書分享在德國同機來台合照，他表示，美國聯邦眾議院議長裴洛西8月訪台後，德國國會友台小組也來台訪問，雖然絕大部分的國家都（還）沒承認台灣，但是，台灣人不能妄自菲薄，台灣值得驕傲，值得珍惜，值得支持，值得力挺，台灣人決定台灣的命運，力爭上游才能絕處逢生，只要不放棄，就已經贏一半。

▲▼德國國會友台小組主席魏爾胥（Klaus-Peter Willsch）率領的德國國會代表團今天上午抵台訪問6天。（圖／外交部提供）

本次由主席魏爾胥率跨黨派5位友台小組副主席一行7人來台訪問，上午有4人先抵台，這也是新冠疫情3年以來第一個德國訪團，除了與總統蔡英文、副總統賴清德會面外，也將赴立法院與「台德議會議員友好協會」的立委們會面。

訪團的7位成員分別代表德國基民／基社聯盟、社會民主黨、綠黨、自民黨、另類選擇黨及左黨，訪團會與台灣安全議題的機構、智庫進行交流，也會拜訪台南科學園區與相關廠商代表交流，持續深化台灣與德國在經貿投資、高科技產業、供應鏈安全的合作交流。

外交部指出，本次訪台不僅是德國國會正式出訪性質，也是繼日前訪台的法國代表團之後，再有一個歐洲重要國家以具體行動展現對台堅定支持，外交部誠摯歡迎德國訪團的到來，並期待持續深化台灣與德國的相關交流合作。

▲▼德國國會友台小組主席魏爾胥（Klaus-Peter Willsch）率領的德國國會代表團今天上午抵台訪問6天。（圖／外交部提供）

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