台南做工行善團齊修繕　助弱勢家庭建築希望家園

▲台南市勞工局局長王鑫基表示，電氣工會和木工工會同時來到下營區，協助案家進行修屋。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局局長王鑫基表示，為落實市長黃偉哲『希望家園』的施政理念，勞工局做工行善團隊修繕腳步仍不停歇，2日除了電氣工會、木工工會和油漆工會，分別至下營區和麻豆區施工修繕，同時另一組木工志工亦前往官田區二手家具倉庫搬運家具，將衣櫥、桌椅、床組等家具送至該兩戶修繕案家。

2日電氣工會和木工工會同時來到下營區，協助案家進行修屋。電氣工會志工進行電線配置、燈具安裝施工，木工工會志工分組進行客廳和臥房天花板輕鋼架施工，以及廚房、浴室天花板塑膠板、隔間牆壁美化板施工，希望讓案主有安全、更舒適的居住生活。台南市燙髮美容業職業工會監事會召集人張秋香也帶來下營名產燻茶鵝及飲品慰勞志工，志工夥伴們都十分開心。

麻豆區弱勢家庭的修繕個案居住的房子十分老舊，屋瓦嚴重破損漏水，目前已分別由泥水工會、電氣工會、金屬工會、鋁製品工會和木工工會接力，陸續完成屋頂搭建、衛浴設備、鋁門窗安裝、電線配置及燈具安裝，以及廚房、浴室牆壁及臥室地坪磁磚鋪設。本日由油漆工會志工到案家服務，進行牆壁油漆粉刷美化施工。

勞工局長王鑫基表示十分感謝做工行善團每一位志工的付出，和勞工局共同守護臺南這個富饒人情味的城市。王鑫基局長表示在9/23做工行善團隊志工至安南區完成會勘，將在下周四(10/6)安排泥水工會拆除，緊接著國慶連假也會進行施作，齊心幫助弱勢勞工朋友建造一個安心居住、無畏風雨的家。