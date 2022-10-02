　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南做工行善團齊修繕　助弱勢家庭建築希望家園

▲台南市勞工局局長王鑫基表示，電氣工會和木工工會同時來到下營區，協助案家進行修屋。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局局長王鑫基表示，電氣工會和木工工會同時來到下營區，協助案家進行修屋。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局局長王鑫基表示，為落實市長黃偉哲『希望家園』的施政理念，勞工局做工行善團隊修繕腳步仍不停歇，2日除了電氣工會、木工工會和油漆工會，分別至下營區和麻豆區施工修繕，同時另一組木工志工亦前往官田區二手家具倉庫搬運家具，將衣櫥、桌椅、床組等家具送至該兩戶修繕案家。

▲台南市勞工局局長王鑫基表示，電氣工會和木工工會同時來到下營區，協助案家進行修屋。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局局長王鑫基表示，電氣工會和木工工會同時來到下營區，協助案家進行修屋。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局局長王鑫基表示，電氣工會和木工工會同時來到下營區，協助案家進行修屋。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2日電氣工會和木工工會同時來到下營區，協助案家進行修屋。電氣工會志工進行電線配置、燈具安裝施工，木工工會志工分組進行客廳和臥房天花板輕鋼架施工，以及廚房、浴室天花板塑膠板、隔間牆壁美化板施工，希望讓案主有安全、更舒適的居住生活。台南市燙髮美容業職業工會監事會召集人張秋香也帶來下營名產燻茶鵝及飲品慰勞志工，志工夥伴們都十分開心。

▲台南市勞工局局長王鑫基表示，電氣工會和木工工會同時來到下營區，協助案家進行修屋。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局局長王鑫基表示，電氣工會和木工工會同時來到下營區，協助案家進行修屋。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局局長王鑫基表示，電氣工會和木工工會同時來到下營區，協助案家進行修屋。（圖／記者林悅翻攝，下同）

麻豆區弱勢家庭的修繕個案居住的房子十分老舊，屋瓦嚴重破損漏水，目前已分別由泥水工會、電氣工會、金屬工會、鋁製品工會和木工工會接力，陸續完成屋頂搭建、衛浴設備、鋁門窗安裝、電線配置及燈具安裝，以及廚房、浴室牆壁及臥室地坪磁磚鋪設。本日由油漆工會志工到案家服務，進行牆壁油漆粉刷美化施工。

▲台南市勞工局局長王鑫基表示，電氣工會和木工工會同時來到下營區，協助案家進行修屋。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局局長王鑫基表示，電氣工會和木工工會同時來到下營區，協助案家進行修屋。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局局長王鑫基表示，電氣工會和木工工會同時來到下營區，協助案家進行修屋。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局局長王鑫基表示，電氣工會和木工工會同時來到下營區，協助案家進行修屋。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示十分感謝做工行善團每一位志工的付出，和勞工局共同守護臺南這個富饒人情味的城市。王鑫基局長表示在9/23做工行善團隊志工至安南區完成會勘，將在下周四(10/6)安排泥水工會拆除，緊接著國慶連假也會進行施作，齊心幫助弱勢勞工朋友建造一個安心居住、無畏風雨的家。

▲台南市勞工局局長王鑫基表示，電氣工會和木工工會同時來到下營區，協助案家進行修屋。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局局長王鑫基表示，電氣工會和木工工會同時來到下營區，協助案家進行修屋。（圖／記者林悅翻攝，下同）

►適合小朋友的「益生菌」60條特價1680元！調整體質、幫助消化

ET快訊
獨／神秘黑幫祭家法斬內鬼！GPS引殺機　釀1死1失蹤1重傷
英女王才駕崩　卡蜜拉「廢除皇室百年傳統」！這1群人走入歷史
回收舊手機賺爛！他連跑5站「贈品換好換滿」　網激讚實用
獨／新店咖啡商遭4槍爆頭！　神秘黑幫蒸發數十億全算他帳
華航「皮卡丘彩繪機」今首航　天天飛東京！亮點一次看
她隆乳鹽水袋用18年！　變「噁心沼澤水」
快訊／國道3號火燒車！　焦黑濃煙狂竄
拜登任內最大規模換囚！委國第一夫人2姪子獲釋　換回7美國人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏縣警局長渡海視導琉球　勉警全力維護治安+交通…員警感窩心

台南做工行善團齊修繕　助弱勢家庭建築希望家園

曾文溪畔甜根子草開花　消防員化身大內高手防火宣導特別吸睛

國際盆景賞石協會慶60週年　大溪蘇家莊園「石宴」奇石登場

台中又有超美自行車道亮相　后里環保公園暨動物之家田野風光線完工

校慶80週年！大鵬國小全新操場啟用　師生票選跑道配色愛運動

新北金山警消聯合防災演練　共同營造安全社區環境

新北金山警分局治安會報　邀集機關鄰里宣導反賄選、反詐騙

歡應重陽節！新莊勝也宮邀長者來按摩「鬆一下」

銀髮專屬！抗老享樂活迎重陽　新北市圖推樂齡身心活化課程

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

李承鉉崩潰痛哭！摯友驟逝　吳建豪緊抱安慰：照顧好自己

帥氣歐巴→長髮宅大叔　她曬尪婚前婚後驚人對比

浪浪誤闖禁區玩被抓包！　他教官口吻訓話：緊登來

被抓包家中有異性衣物　神回覆讓女友一秒嬌羞

關穎160坪一戶兩梯豪宅曝光！ Joeman驚呆「工作間像VIP室」

韓韶禧「打眉釘」帥氣現身　一身黑OOTD顏值零死角!!

女不爽被炒...乾哥撂人挺　堵老闆談判釀11人大亂鬥

白犀牛生產過程超震撼　「寶寶破膜」過程全紀錄

父女聯手大跳國標舞！　專業爸舞姿優雅超自信

屏縣警局長渡海視導琉球　勉警全力維護治安+交通…員警感窩心

台南做工行善團齊修繕　助弱勢家庭建築希望家園

曾文溪畔甜根子草開花　消防員化身大內高手防火宣導特別吸睛

國際盆景賞石協會慶60週年　大溪蘇家莊園「石宴」奇石登場

台中又有超美自行車道亮相　后里環保公園暨動物之家田野風光線完工

校慶80週年！大鵬國小全新操場啟用　師生票選跑道配色愛運動

新北金山警消聯合防災演練　共同營造安全社區環境

新北金山警分局治安會報　邀集機關鄰里宣導反賄選、反詐騙

歡應重陽節！新莊勝也宮邀長者來按摩「鬆一下」

銀髮專屬！抗老享樂活迎重陽　新北市圖推樂齡身心活化課程

收復利曼！烏克蘭士兵嗨到狂舞　10秒影片飆破170萬點閱

火車「寵物車廂」坐10狗3貓！毛乘客歪頭來搭訕　網羨：好想搭看看

iPhone 14兩樣情！基本款貶值速度超車前代　Pro Max最抗跌

爆料湖人3星「太愛傳」　戴維斯：本季我將打出侵略性

「張淑娟的眼淚只是被霸凌者縮影」　李艷秋：社會將替她展開反擊

機車路邊自燃「路人顧拍照」　16歲妹「淡定拿滅火器」5分鐘搞定

「高雄浮屍」惹火學者、醫師　414字聲明怒轟馬英九：殘酷冷血

寶寶迷擼狗「一醒來就抱抱」露燦笑　汪無奈：還要多久

英女王才駕崩1月…卡蜜拉「廢除皇室百年傳統」！　這1群人走入歷史

王大陸憶媽媽「她走得太突然」難過：為什麼不讓我夢見

俄羅斯23歲裸女4樓墜落　疑與人夫偷情被正宮抓包

地方熱門新聞

雲林3兄弟搶工程　派小弟、熱褲妹1天4次給車撞

歡應重陽節！新莊勝也宮邀長者來按摩「鬆一下」

大鵬國小全新操場啟用　師生票選跑道配色

國際盆景賞石協會慶60週年　蘇家莊園登場

台南毛豆文化節濃濃日系風

柯志恩造勢瞬間湧5萬人...警：僅9千

秀姑巒溪泛舟翻船8人受傷！保險公司：有畫面才賠

自行車單車公益家庭日　完騎32,124公里

消防員化身大內高手防火宣導特別吸睛

台南做工行善團齊修繕

柯志恩嗆：輸掉高雄民進黨才會反省

男子施打毒品昏睡駕駛座

更多熱門

相關新聞

台南女子圖鑑掀熱議！黃偉哲回應

台南女子圖鑑掀熱議！黃偉哲回應

影集「台北女子圖鑑」引熱議，醫師杜承哲在臉書貼出「台南女子圖鑑」知名美女相片。台南市長黃偉哲也朝聖留言，他說，台南女生勇敢美麗，自信是最美妝容，無南北之別。

台南毛豆文化節濃濃日系風

台南毛豆文化節濃濃日系風

台南辦理身障徵才助求職

台南辦理身障徵才助求職

台南男失蹤1天…友人見他「推土機重壓」氣絕

台南男失蹤1天…友人見他「推土機重壓」氣絕

台南推動海洋教育連4年獲特優

台南推動海洋教育連4年獲特優

關鍵字：

台南做工行善團修繕助弱勢家庭

讀者迴響

熱門新聞

中職啦啦隊晃爆27秒！　最後伸進胸掏出亮點

鄭家純無碼私密照不怕外流！　

快訊／夏克立罕見動怒哭了！離婚黃嘉千嗆「謊言」

士林夜市復活！「白晝之夜」現場畫面曝光

不適合交往「3對相剋星座CP」出爐！第2名難溝通

獨／少女騎北宜慘死　生前最後求助訊息曝

逾4000萬存款辦1年定存！可用餘額竟歸0

謝忻「大尺度私密照」又外洩！閨蜜男星洩密PO出

Baby被微博出賣！網心疼：還愛著黃曉明

69歲曾志偉「擁吻26歲超兇艷模」極樂影片瘋傳！

龍山寺不靈了？命理師曝原因：兵將罷工了

16歲少女自摔斷魂北宜　家屬：水泥車司機沒即時煞車

市場買菜被提醒「爸媽都走了」　楊月娥逃回車上爆哭

韓國瑜回來了！坦言：她當市長叫奇蹟

粉專認了造謠蔣萬安「小倆口」　合照女主播嗆告

更多

最夯影音

更多
太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」
李承鉉崩潰痛哭！摯友驟逝　吳建豪緊抱安慰：照顧好自己

李承鉉崩潰痛哭！摯友驟逝　吳建豪緊抱安慰：照顧好自己

帥氣歐巴→長髮宅大叔　她曬尪婚前婚後驚人對比

帥氣歐巴→長髮宅大叔　她曬尪婚前婚後驚人對比

浪浪誤闖禁區玩被抓包！　他教官口吻訓話：緊登來

浪浪誤闖禁區玩被抓包！　他教官口吻訓話：緊登來

被抓包家中有異性衣物　神回覆讓女友一秒嬌羞

被抓包家中有異性衣物　神回覆讓女友一秒嬌羞

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面