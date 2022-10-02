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邊開車邊喝酒撞死路人！無良駕駛還落跑　法官認惡性重大准押

記者林悅／台南報導

60歲陳姓男子酒駕，在台南市安南區本原街撞到劉姓男子後肇事逃逸，陳男棄車並請施姓女性友人將他接走，造成劉男送醫傷重不治身亡，台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍指出，初步相驗結果，劉姓死者頭部受創、胸腹部骨折，創傷性休克死亡，經檢察官向法院聲押獲准。

▲60歲陳姓男子酒駕，涉嫌酒駕撞死劉姓男子後肇事逃逸，初步相驗劉姓死者頭部受創、胸腹部骨折，創傷性休克死亡，陳男經檢察官向法院聲押獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲60歲陳姓男子酒駕，涉嫌酒駕撞死劉姓男子後肇事逃逸，初步相驗劉姓死者頭部受創、胸腹部骨折，創傷性休克死亡，陳男經檢察官向法院聲押獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警三分局案發後不到4小時，緝獲涉嫌肇事逃逸的陳嫌（60歲），訊問後依不能安全駕駛致死罪及肇事逃逸等罪，將陳嫌移送台南地檢署偵辦，檢察官複訊後向台南地院聲押，1日晚上台南地院法官裁定羈押，不禁見。

▲60歲陳姓男子酒駕，涉嫌酒駕撞死劉姓男子後肇事逃逸，初步相驗劉姓死者頭部受創、胸腹部骨折，創傷性休克死亡，陳男經檢察官向法院聲押獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，10月1日凌晨1時14分許，市警第三分局安中派出所接獲110報案，安南區本原街一段發生交通事故，員警到場發現，1名男子傷勢嚴重，救護人員緊急將傷者送往安南醫院，傷者於凌晨2時20分宣告不治身亡。

警方發現肇事車輛及駕駛皆不在現場，立刻擴大搜索肇事駕駛及車輛，凌晨1時49分，警方在安南區黃昏市場尋獲肇事車輛，擋風玻璃明顯破裂，惟駕駛不見蹤影。

▲60歲陳姓男子酒駕，涉嫌酒駕撞死劉姓男子後肇事逃逸，初步相驗劉姓死者頭部受創、胸腹部骨折，創傷性休克死亡，陳男經檢察官向法院聲押獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）

進一步追查，發現有人到場接應陳男離開，警方利用車輛辨識系統，於凌晨3時35分在安南區生態街緝獲陳嫌，以及駕車接送之施姓女性友人，陳嫌酒測值0.16mg/L。警方查出，陳嫌駕駛自小貨車返家途中，在車上飲用1罐啤酒，半路上與徒步走在路旁的死者劉男（67歲）發生車禍，陳嫌未下車查看，逕自逃離現場，將肇事車輛遺棄至1公里遠的黃昏市場，並請施女（54歲）開車將其接送離開。全案依不能安全駕駛致死罪及肇事逃逸等罪移送南檢，檢察官複訊後向法院聲押獲准，施女則依藏匿人犯罪嫌偵辦。

▲60歲陳姓男子酒駕，涉嫌酒駕撞死劉姓男子後肇事逃逸，初步相驗劉姓死者頭部受創、胸腹部骨折，創傷性休克死亡，陳男經檢察官向法院聲押獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方表示，「酒後勿開車」已宣導多時，仍有少數民眾心存僥倖，已請交通局將肇事逃逸的陳嫌，列入台南市重大酒駕嫌犯公布名單。

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