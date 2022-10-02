快訊／台南北區燒肉店傳火警　緊急疏散70人以滅火器撲滅火勢

▲台南市北區公園南路1家燒肉店，2日下午1時33分許傳出火警，消防人車火速到場，發現係燒烤的爐具管線起火，以滅火器將火勢撲滅，無人員傷亡。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市北區公園南路1家燒肉店，2日下午1時33分許傳出火警，台南市消防局出動第六大隊所屬公園分隊等13車26 人前往搶救，消防人車火速到場，發現係燒烤的爐具管線起火，員工見狀馬上疏散店內客人約70人，消防人員與店家以2支滅火器將火勢撲滅，無人員傷亡，於下午1時45分許況解除，目前由公園分隊協助店家善後處理中。