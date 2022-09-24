台東勞工親子嘉年華　9／24台東森林公園登場

▲勞工親子暨特色產業嘉年華盛大登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府結合台東縣總工會於24、明2天，在台東森林公園舉辦勞工親子暨特色產業嘉年華活動，現場有旋轉木馬、小火車、咖啡杯、氣墊跳跳屋等，並邀請深受小朋友歡迎的東森YOYO家族哥哥姊姊及知名卡通人物帶大家一同唱跳2天。

台東縣副縣長王志輝表示，今年是親子嘉年華活動的第3年，每年活動尾聲，孩子們仍不捨離開活動會場。因此，今年特別結合台東縣總工會與東森電視，將親子嘉年華活動擴大為期2天，邀請東森YOYO家族的人氣哥哥姊姊，還有8隻國際知名的卡通人偶，與台東小朋友一起歡樂唱跳2天，歡迎攜帶家眷共同參與別開生面的活動，享受闔家天倫之樂。

社會處長陳淑蘭指出，今年活動拉長2天，以「共學、共玩、共好」為主題，除了「旋轉木馬、小火車、氣墊跳跳屋」等遊樂設施外，增加氣墊跳跳屋8座並新增咖啡杯等遊樂設施；此外，今年持續辦理闖關活動，活動所收發票將全數捐給台東縣內公益團體，歡迎大家一同歡樂做公益。

財政及經濟發展處長章正文說明，活動邀請東森YOYO家族一同歡樂，還有知名卡通玩偶陪伴大家，此外，產業推廣攤位推出消費滿200元送台東金幣，滿999元再抽台東好禮等獎品，讓大小朋友好吃、好玩又好買。