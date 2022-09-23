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2022台東藝術節《琴炫蘇格蘭》音樂會　9／25盛大登場

▲9月20日小提琴家黃俊文於台東藝文中心指導學員。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲9月20日小提琴家黃俊文於台東藝文中心指導學員。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

東台灣具指標性的表演藝術盛事「2022台東藝術節」，在台東縣政府文化處力邀之下，NSO國家交響樂團睽違9年再度以大型管絃樂編制將於9月25日移師台東，推出《琴炫蘇格蘭》音樂會。

音樂會由音樂總監準‧馬寇爾(Jun Märkl)親自帶領全團，與旅美小提琴名家黃俊文，於台東文化中心演藝廳盛大呈現以「蘇格蘭」為題的3大作品，展現德布西瑰美秀麗的《蘇格蘭進行曲》、布魯赫夢幻淒美的《蘇格蘭幻想曲》，以及孟德爾頌筆下既抽象又滿懷情感的第三號交響曲《蘇格蘭》。

馬寇爾表示，每次來到台灣，除了音樂會行程之外，都會把握機會造訪臺灣各地，不僅深深感受和體會到台灣的多元文化，更是讚嘆台東所坐擁的豐富自然景緻。蘇格蘭和台灣一樣是四面環海的島嶼，此場演出曲目透過不同作曲家的視角，來聆聽蘇格蘭這座島嶼，對應到台東，也可以觀看現況和環境，邀請大家在聆聽的過程中，共感音樂與人生的連結。

而此次也邀請旅美小提琴名家黃俊文，為2015年艾維理．費雪事獎得主，2017年獲得林肯中心新銳藝術家獎，被樂壇視為此世代最獨特的樂手之一。黃俊文於9月20日首次造訪台東，在台東藝文中心舉行《小提琴大師班》，指導4位年輕音樂家，分享自己練琴的「獨家密技」，期對培植下一代演奏家有所助益，當天現場開放旁聽，吸引許多樂迷及學生觀摩學習。

另外，當天音樂會前也將舉行音樂會導聆，如同進行經典小說開卷處的導讀一樣，以20分鐘的長度，在觀眾親身接觸演出之前，先對演出內容進行提綱挈領的引導，以更增音樂會吸引人之處，並邀請波蘭「費特伯格國際指揮大賽」首獎得主楊書涵擔任導聆人，歡迎欣賞這場音樂會的愛樂者可提早於25日下午2點進場聆聽分享。

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